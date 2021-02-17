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В Ливии и Египте выпал снег
Источник материала: ОНТ
Восточная часть Ливии, а также несколько регионов Египта в результате непогоды оказались покрыты снегом. Об этом
Эксперты отмечают, что в Ливии снега не было уже 15 лет. На юго-востоке страны он выпал в понедельник и, по прогнозам метеорологов, будет идти еще как минимум два дня. Местные жители выходят на улицу, чтобы поиграть в непривычные для них зимние забавы: полепить снеговиков, поиграть в снежки или просто полюбоваться заснеженными видами. Некоторые из них верят, что такая погода является предзнаменованием того, что в страну вернется мирное время.
Снегопад в Египте сопровождался резкими заморозками и мощным ветром. Из-за непогоды в стране было приостановлено движение морского транспорта, были закрыты порты Александрии и Дехейла, остановилось рыболовство, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.
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Восточная часть Ливии, а также несколько регионов Египта в результате непогоды оказались покрыты снегом. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на службу новостей Africanews....
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