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В Ливии и Египте выпал снег

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Ливии и Египте выпал снег

Восточная часть Ливии, а также несколько регионов Египта в результате непогоды оказались покрыты снегом. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на службу новостей Africanews.

Эксперты отмечают, что в Ливии снега не было уже 15 лет. На юго-востоке страны он выпал в понедельник и, по прогнозам метеорологов, будет идти еще как минимум два дня. Местные жители выходят на улицу, чтобы поиграть в непривычные для них зимние забавы: полепить снеговиков, поиграть в снежки или просто полюбоваться заснеженными видами. Некоторые из них верят, что такая погода является предзнаменованием того, что в страну вернется мирное время.

Снегопад в Египте сопровождался резкими заморозками и мощным ветром. Из-за непогоды в стране было приостановлено движение морского транспорта, были закрыты порты Александрии и Дехейла, остановилось рыболовство, сообщает газета Al-Masry Al-Youm.

Фото РИА «Новости» 

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Теги: Новости
 
 
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Восточная часть Ливии, а также несколько регионов Египта в результате непогоды оказались покрыты снегом. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на службу новостей Africanews....
 
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