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Трое детей разбили грузовик в Столинском районе
Источник материала: ОНТ
Грузовой автомобиль в Столинском районе повредили трое детей,
Житель агрогородка Ольшаны Столинского района обратился в милицию. Владелец грузовика «МАН» оставил неисправную машину возле поля на окраине населенного пункта. Решил через несколько недель проверить состояние машины, потому что собирался ее продавать.
Мужчина обнаружил свой автомобиль с разбитыми указателями поворотов, передними фарами, зеркалом заднего вида и стеклом пассажирской двери, а еще со вскрытым бензобаком. Сумма ущерба – 1000 руб.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что жители агрогородка 10, 11 и 12 лет во время прогулки решили поиграть, а объектом развлечения выбрали припаркованную машину.
В милиции предупреждают, что, если лицо, совершившее противоправное действие, на момент его совершения не достигло возраста, с которого наступает уголовная ответственность, ответственность несут родители.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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Грузовой автомобиль в Столинском районе повредили трое детей, сообщается на сайте УВД Брестского облисполкома. Житель агрогородка Ольшаны Столинского района...
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