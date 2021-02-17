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В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Нигерии боевики напали на колледж и похитили сотни заложников

Вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии. Боевики взяли в заложники сотни студентов и преподавателей. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

По информации нигерийской газеты Vanguard, в результате нападения один учащийся убит, еще несколько получили ранения.

По словам чиновника, боевики были одеты в студенческую форму. Они ворвались в общежитие в 2 часа ночи. Точное количество похищенных пока неизвестно.

Президент Нигерии Мухаммаду Бухари распорядился начать операцию по спасению похищенных.

Фото: АР

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Вооруженная группа людей напала на государственный колледж в городе Кагара на западе Нигерии. Боевики взяли в заложники сотни студентов и преподавателей. Об этом...
 
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