Мошенник в Могилеве обманул покупателя и продавца машины, а потом исчез

Источник материала: ОНТ

Мошенник в Могилеве организовал сделку, в которой обманул и покупателя, и продавца машины, сообщается на сайте УВД Могилевского облисполкома.

24-летний могилевчанин обратился в милицию с заявлением и рассказал, что его обманул наглядно знакомый мужчина, который предложил свою помощь в покупке машины.

Мужчина-«помощник» сказал доверчивому могилевчанину, что найдет подходящий по цене автомобиль для него, и попросил внести денежный залог, который нужен якобы для оплаты владельцу покупки. Когда в руки нового знакомого попали 1350 руб., на звонки и сообщения в соцсетях он больше не отвечал. Обманутый молодой человек обратился за помощью в милицию.

Через пару дней еще один 38-летний могилевчанин, индивидуальный предприниматель, пришел в милицию с заявлением о том, что лишился и автомобиля, и денег – $2500. Общий причиненный ущерб оценили в 6025 руб.

Выяснилось, что мужчина искал покупателя для своей машины, которая была несправна. Он познакомился с мужчиной, который обещал ему помочь с продажей. Спустя пару дней новый знакомый сказал, что покупатель найден, но нужны деньги, чтобы отремонтировать машину, выставленную на продажу. Владелец согласился, отдал деньги и автомобиль. Больше он не видел ни посредника, ни машины, ни денег. Мужчина обратился в милицию.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что в обоих случаях речь идет об одном и том же мужчине – 27-летнем нигде не работающем, ранее судимом за мошенничество жителе Могилева, который снова решил заработать преступным способом. Когда он выступил посредником для незнакомых между собой продавцом и покупателем, то взял и у одного, и у другого деньги, забрал машину, а потом скрылся.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: smolnarod.ru

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