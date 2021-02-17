В Солигорске 19-летний парень изнасиловал 10-летнюю девочку

Источник материала: ОНТ

Жительница Солигорска 14 февраля сообщила о факте сексуального насилия в отношении ее 10-летней дочери. По факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД.

Военнослужащие внутренних войск МВД задержали 19-летнего жителя Любанского района, который находился на железнодорожном вокзале. Во время общения с правоохранителями он заметно волновался и попытался выдать себя за другого человека. Его доставили в РОВД.

В ходе допроса выяснилось, что в подъезде многоквартирного дома он увидел девочку и в маске зашел с ней в лифт. Девочке нужно было на третий этаж, но он остановил лифт и силой дотащил школьницу на верхнюю площадку. После совращения под угрозой ножа парень запретил ей говорить о случившемся.

Возбуждено уголовное дело по статье за насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении заведомо малолетней.

Сейчас парня проверяют на причастность к другим преступлениям подобного характера.

Фото: скриншот из видео МВД

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