Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки

Источник материала: ОНТ

Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки" class="one-news__figure-img">

Сегодня самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, но вернулся обратно в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки воздушного судна, сообщается на сайте авиакомпании.

Самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе в штатном режиме в 11:58 по белорусскому времени. Сейчас проводится дополнительная техническая проверка самолета.

В авиакомпании принесли извинения за ожидание и неудобства.

На сайте Национального аэропорта Минск время прилета самолета на онлайн-табло изменено с 13:20 на 19:00.

Фото: БЕЛТА









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