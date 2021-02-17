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Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки
Источник материала: ОНТМинск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки" class="one-news__figure-img">
Сегодня самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, но вернулся обратно в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки воздушного судна,
Самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе в штатном режиме в 11:58 по белорусскому времени. Сейчас проводится дополнительная техническая проверка самолета.
В авиакомпании принесли извинения за ожидание и неудобства.
На сайте Национального аэропорта Минск время прилета самолета на онлайн-табло изменено с 13:20 на 19:00.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, но вернулся обратно в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки воздушного...
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