﻿ Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Вылетевший из Египта в Минск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверкиМинск самолет «Белавиа» вернулся обратно для дополнительной техпроверки" class="one-news__figure-img">

Сегодня самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, но вернулся обратно в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки воздушного судна, сообщается на сайте авиакомпании.

Самолет произвел посадку в Шарм-эль-Шейхе в штатном режиме в 11:58 по белорусскому времени. Сейчас проводится дополнительная техническая проверка самолета.

В авиакомпании принесли извинения за ожидание и неудобства. 

На сайте Национального аэропорта Минск время прилета самолета на онлайн-табло изменено с 13:20 на 19:00.

Фото: БЕЛТА



Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня самолет «Белавиа» вылетел из Шарм-эль-Шейха в Минск, но вернулся обратно в египетский аэропорт для дополнительной технической проверки воздушного...
 
Новости дня
Новости разные
 
У МУС Беларусі паведамілі пра 90 ператрусаў у праваабаронцаў і журналістаў 16 лютага
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by