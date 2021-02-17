На Сахалине дома завалены снегом по крыши: техника не справляется, часть района обесточена

Источник материала: ОНТ

На севере Сахалина одноэтажные дома заметает снегом по крышу. В ночь на 16 февраля на российский остров пришел мощный циклон с материка, передает РИА Новости.

Скорость ветра местами достигает 35 м/с. Идет обильный мокрый снег.

По его словам, непогода должна отступить к четвергу, однако сегодня ночью еще ожидается продолжение.

Дорожная техника работает на главных дорогах, но за пару часов все снова заметает.

Часть района обесточена. При этом специалисты не могут добраться в отдельные места, чтобы наладить электричество.

Фото: © 65.mchs.gov.ru





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