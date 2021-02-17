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Кот взял чашку в лапу, попил воды и шокировал хозяев (ВИДЕО)

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот взял чашку в лапу, попил воды и шокировал хозяев (ВИДЕО)

Видео, в кадре которого кот пьет воду из чашки, держа ее в лапе, опубликовано на ridus.ru.

В ролике кот пьет воду из хозяйской чашки, совсем как человек, – он держит ее лапой. Владелица пушистого питомца явно такого не ожидала и, увидев, чуть не потеряла дар речи.

Комментаторы также были удивлены действиями кота: «Я такое только в мультиках видел», «Надо же! Какой он ловкий», «Умница», «Так коты мир захватят, а мы не заметим», – писали они.

 Фото: pro-kotikov.ru

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Видео, в кадре которого кот пьет воду из чашки, держа ее в лапе, опубликовано на ridus.ru. В ролике кот пьет воду из хозяйской чашки, совсем как человек, – он держит ее...
 
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