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На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка
Источник материала: ОНТ
На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сегодня пройдет мужская индивидуальная гонка.
На старт в биатлонной классике выйдут четыре белоруса. Под 27-м номером на дистанцию уйдёт Дмитрий Лазовский. Позже стартуют Антон Смольский, Сергей Бочарников и Максим Воробей. Начало гонки в 16:30. Накануне победу в женской индивидуалке одержала Маркета Давидова. А малый хрустальный глобус разделили Доротея Вирер и Лиза Тереза Хаузер.
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На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сегодня пройдет мужская индивидуальная гонка. На старт в биатлонной классике выйдут четыре белоруса. Под 27-м...
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