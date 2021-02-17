На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке пройдет мужская индивидуальная гонка

Источник материала: ОНТ

На чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке сегодня пройдет мужская индивидуальная гонка.

На старт в биатлонной классике выйдут четыре белоруса. Под 27-м номером на дистанцию уйдёт Дмитрий Лазовский. Позже стартуют Антон Смольский, Сергей Бочарников и Максим Воробей. Начало гонки в 16:30. Накануне победу в женской индивидуалке одержала Маркета Давидова. А малый хрустальный глобус разделили Доротея Вирер и Лиза Тереза Хаузер.

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