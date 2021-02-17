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Раскрыт секрет, как преодолеть тягу к сладкому. Рассказывает диетолог
Источник материала: ОНТ
Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как преодолеть тягу к сладким блюдам и отказаться от них,
Специалист считает, что, отказываясь от сахара, главное – не голодать и пить много воды. Повышенную тягу к сахаросодержащим продуктам вызывает голод и недостаток жидкости в организме.
В меню худеющего должно быть включено много белка и клетчатки – эти вещества обеспечивают сытость. Пищу, содержащую ненатуральные подсластители и рафинированные углеводы ни в коем случае не стоит употреблять.
Если желание съесть что-нибудь сладкое очень велико, можно заменить конфеты и шоколад фруктами или сухофрукты, например, финиками, изюмом, сушеным абрикосом. Если устоять перед сладким невозможно, Мальхотра посоветовала есть его в небольшом количестве, порционно, а лучше всего только по особым случаям или праздникам.
Фото: Shutterstock / Fotodom
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Диетолог Пуджа Мальхотра рассказала, как преодолеть тягу к сладким блюдам и отказаться от них, пишет РИА «Новости» со ссылкой на NDTV. Специалист считает, что,...
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