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Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Барселону»

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Барселону»

Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Игра в Каталонии завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей. Но гол Лионеля Месси парижане ответили хет-триком Килиана Мбаппе и мячом Мойзе Кина.

Ответная игра состоится в Париже 10 марта. «Ливерпуль»», который сейчас переживает сложные времена, в Германии победил «Лейпциг» – 2:0. Оба мяча были забиты во втором тайме, отметились форварды Мохамед Салах и Садьо Мане. Сегодня пройдут ещё два поединка «Порту» примет «Ювентус», а «Севилья» сыграет с дортмундской «Боруссией».

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Футболисты «Пари Сен-Жермен» на выезде разгромили «Барселону» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра в Каталонии завершилась со счетом – 4:1 в пользу гостей....
 
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