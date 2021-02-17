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Одобрен закон о борьбе с экстремизмом и исламским сепаратизмом во Франции

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Одобрен закон о борьбе с экстремизмом и исламским сепаратизмом во Франции

Резонансный закон о борьбе с экстремизмом и исламским сепаратизмом одобрило национальное собрание Франции. «За» проголосовали 347 парламентариев, против – 151.  


Обсуждение длилось сутки, за которые внесли полторы сотни поправок. Проект подразумевает меры по снижению ненависти на публичных интернет-площадках. Также обяжет религиозные группы публиковать данные о получении крупных пожертвований. А госслужащим будет рекомендовано придерживаться политики нейтралитета. По замыслу авторов, нововведения помогут Франции сократить влияние радикальных религиозных идей на общество. Впрочем, без критики не обошлось. Причем как от правых, так и левых партий. В выходные по Парижу прокатилась волна митингов – манифестанты обвинили правительство в исламофобии.

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Резонансный закон о борьбе с экстремизмом и исламским сепаратизмом одобрило национальное собрание Франции. «За» проголосовали 347 парламентариев, против – 151.   ...
 
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