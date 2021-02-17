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Идёт работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. Что будет в основе?

17.02.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Идёт работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. Что будет в основе?

Белорусская система образования выдержала испытания пандемией. Наши специалисты успешно и оперативно разработали новые способы подачи информации, которые уже дали свои практические и экономические результаты. В эти минуты итоги отрасли за 2020 год подводят на большой коллегии.


В отличие от многих стран мира, где на долгое время закрывались школы, белорусская система образования выбрала другой путь. Возникающие проблемы решались точечно, и при этом была выстроена чёткая схема организации образовательного процесса с органами здравоохранения. Кроме этого, началась масштабная работа по созданию уникальной образовательной платформы дистанционного обучения, в которой предлагают целый комплекс нестандартной и эффективной подачи информации.

Сегодня на коллегии прозвучат и важные вопросы для тех, кто только собирается стать студентами. Из актуального – план приёма в этом году на сайтах университетов будет опубликован до 1-го апреля. В целом, в образовании сейчас идёт активная работа над концепцией развития системы до 2035 года. В её основу будут положены поручения Главы государства и решения Всебелорусского народного собрания. В ближайшее время проект опубликуют на сайте Министерства образования, а в августе вынесут на традиционный педагогический совет.

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Белорусская система образования выдержала испытания пандемией. Наши специалисты успешно и оперативно разработали новые способы подачи информации, которые уже...
 
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