Идёт работа над концепцией развития системы образования до 2035 года. Что будет в основе?

Источник материала: ОНТ

Белорусская система образования выдержала испытания пандемией. Наши специалисты успешно и оперативно разработали новые способы подачи информации, которые уже дали свои практические и экономические результаты. В эти минуты итоги отрасли за 2020 год подводят на большой коллегии.





В отличие от многих стран мира, где на долгое время закрывались школы, белорусская система образования выбрала другой путь. Возникающие проблемы решались точечно, и при этом была выстроена чёткая схема организации образовательного процесса с органами здравоохранения. Кроме этого, началась масштабная работа по созданию уникальной образовательной платформы дистанционного обучения, в которой предлагают целый комплекс нестандартной и эффективной подачи информации.

Сегодня на коллегии прозвучат и важные вопросы для тех, кто только собирается стать студентами. Из актуального – план приёма в этом году на сайтах университетов будет опубликован до 1-го апреля. В целом, в образовании сейчас идёт активная работа над концепцией развития системы до 2035 года. В её основу будут положены поручения Главы государства и решения Всебелорусского народного собрания. В ближайшее время проект опубликуют на сайте Министерства образования, а в августе вынесут на традиционный педагогический совет.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram