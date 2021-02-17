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Авария с маршруткой в Гродно, пострадали два человека

17.02.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в областном центре вчера, 16 февраля, около 22:30. На кольцевой развязке столкнулись легковой автомобиль и маршрутка, в результате аварии пострадали два человека.

Сообщается, что за рулем Renault находился 58-летний водитель.

— Он двигался со стороны улицы Дубко в направлении улицы Брикеля на запрещающий сигнал светофора, — рассказали в Госавтоинспекции. — В этот момент со стороны Дзержинского ехала маршрутка Mercedes, с которой и произошло столкновение.

У Renault повреждена передняя часть, а маршрутку от удара в заднюю часть развернуло в противоположную сторону.

Авария с маршруткой в Гродно, пострадали два человека

В результате аварии медицинская помощь понадобилась водителю легковушки: у него перелом ребер. Также пострадала 32-летняя пассажирка маршрутки — у женщины ушибленная рана лица и травма ноги. Обоих пострадавших госпитализировали в больницу.

По факту ДТП назначена проверка.

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В ГАИ Гродненской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии, которое случилось в областном центре вчера, 16 февраля, около 22:30. На кольцевой развязке...
 
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