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Ария Иуды. Оперная дива Маргарита Левчук ответила на "эпичный" ролик СТВ
Источник материала: Партизан
На дня на СТВ показали весьма
Под слова «Накажи их, Боже, накажи» показали Анжелику Агурбаш, Александру Герасименю, Павла Латушко и других людей, не согласных с действиями властей. А потом под словами «сохрани их, Боже» — делегатов ВНС и Лукашенко.
Известная белорусская оперная дива Маргарита Левчук подготовила достойный ответ госпропагандистам.
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На дня на СТВ показали весьма специфический клип.
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