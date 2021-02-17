МВД прокомментировало обыски у журналистов и правозащитников - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Во вторник, 16 февраля, сотрудники ГУБОПиК МВД в рамках предварительного расследования Следственного комитета Беларуси проводили массовые обыски у журналистов и правозащитников.

По данным пресс-службы МВД, за вчерашний день прошло около 90 обысков у сотрудников незарегистрированных организаций - правозащитного центра "Весна", "Профсоюза работников РЭП", Белорусской ассоциации журналистов (БАЖ) и "медиа-ресурсов протестного толка".

Среди "находок" ГУБОПиК оказались: валюта разных стран (более 80 тысяч долларов в эквиваленте), незарегистрированная символика, анкеты "об оказании помощи псевдорепрессированным", протестная и ЛГБТ-литература, документы на гранты и сертификаты на обучение заграницей, а также "материалы о формах и методах противодействия сотрудникам милиции, в том числе насильственного характера".

Были также изъяты "предположительно наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет", эти вещи отправили на экспертизу, отметили в МВД. Все изъятые сотрудниками ГУБОПиК предметы переданы в СК Беларуси.

Причиной обысков МВД назвало расследование в отношении лиц и организаций, которые финансово и информационно поддерживают протестные акции в Беларуси. "По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности", - сообщили в МВД,

Следственный комитет проводит расследование уголовного дела по ст. 342 УК Беларуси - организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них.

Смотрите на видео, как проходили обыски у журналистов и правозащитников.

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