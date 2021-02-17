Какое будущее ждет Бабарико, главного соперника Лукашенко?

Источник материала: Салiдарнасць

17 февраля начался суд по делу «Белгазпромбанка» и его бывшего главы Виктора Бабарико. Как он стал главным соперником Александра Лукашенко и какое будущее может его ожидать?





Фото Игоря Мелешко

Бабарико перевернул ход президентской кампании-2020

Еще в начале прошлого года Виктор Бабарико мало кем рассматривался в качестве политической фигуры: на 26 году правления Александра Лукашенко трудно было предполагать, кто кто-то из системы решится бросить ему вызов.

Теперь принято считать, что немалый интерес общества к президентским выборам был вызван спорными действиями власти во время пандемии. Но, пожалуй, не менее важной причиной резкой политизации белорусов стало выдвижение на пост главы государства Виктора Бабарико.

Уход банкира с поста главы «Белгазпромбанка» и его объявление о выдвижении в президенты 12 мая 2020 года стало сенсацией и вызвало огромный интерес общества к предстоящим выборам.

Эффективный менеджер, глава филиала российского банка, меценат, автор вдохновляющих интервью в качестве президента мог устроить всех – общество, номенклатуру и Россию.

Единственное чего не было у Бабарико – политического опыта. Время показало, что у банкира не оказалось плана на случай своего ареста, предсказать который было довольно легко.

Лукашенко признал Бабарико своим главным политическим соперником

Конечно, не прямо, но косвенно.

Выдвижение банкира в президенты, вероятно, стало сенсацией не только для общества, но и шоком для Лукашенко. Похоже, его спецслужбы в этом направлении даже не думали. Правитель заговорил о Бабарико только спустя две недели, при посещении МТЗ в конце мая: «Этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов».

Фактор Бабарико вынудил Лукашенко пойти на немыслимые для него вещи. Во-первых, банкира арестовали еще до окончания президентской кампании – уже в средине июня, хотя еще накануне правитель говорил, что «узником совести мы его не сделаем».

Во-вторых, Лукашенко поставил под сомнение легитимность выборов еще на стадии регистрации кандидатов в президенты – впервые главного его соперника, несмотря на сотни тысяч собранных подписей, не зарегистрировали.

В-третьих, в том числе масштаб персоны Бабарико вынудил Лукашенко прийти на встречу с политзаключенными в СИЗО КГБ в октябре.

Своими высказываниями правитель только подтверждает, что рассматривает банкира в качестве главного соперника. Так, на «Всебелорусском народном собрании» Лукашенко заявил:

— Все парятся по поводу Бабарико: ах, конкурента президента посадили. Да плевать я хотел на таких конкурентов.

Известно, что отрицание из уст правителя очень часто является подтверждением того или иного факта.

Какой приговор ожидает Бабарико

Вне всякого сомнения, банкира ждет политически мотивированный приговор и немалый уголовный срок – если, конечно, не случится какого-то форс-мажора. И в назидание номенклатуре и просто потому, что Бабарико на свободе в ситуации политического кризиса представляет для Лукашенко огромную угрозу – его рейтинги до сих пор очень высокие .

Звучали предположения, что освобождению банкира может способствовать бывший работодатель в лице «Газпрома», имеющий тесные контакты с Кремлем. Но ситуация вокруг «Белгазпромбанка», который окончательно перешел под управление белорусских властей (якобы с согласия Владимира Путина), заставляет сомневаться, что Москва предпринимает активные действия в этом направлении.

Кроме того, нужно учитывать позицию самого Бабарико. Осенью Павел Латушко озвучивал информацию, что Лукашенко хочет, чтобы его соперник покинул Беларусь, но устраивало ли такое условие освобождения самого Бабарико?

Будущее банкира после вынесения приговора и сроки его освобождения будут во многом зависеть от развития политического кризиса в стране. Но имидж лидера и знаковой фигуры Бабарико, находясь за решеткой, не испортил. На данный момент у него сохраняются все шансы вернуться в будущем в политику и вновь при благоприятном сценарии претендовать на пост президента.