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Романчук прогнозирует дальнейшее ухудшение финансового положения белорусских предприятий

17.02.2021 17:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Финансовое положение белорусских предприятий в 2021 году еще больше ухудшится. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук, комментируя последние данные статистики.

Романчук прогнозирует дальнейшее ухудшение финансового положения белорусских предприятий

Как сообщалось, количество убыточных организаций в 2020 году по сравнению с 2019 годом увеличилось с 935 до 1040 (на 11,2%), их удельный вес — с 13,6 до 15,1%. Чистая прибыль на 1 января 2021 года составила 6 млрд 104,1 млн рублей (на 42,6% меньше). Прибыль до налогообложения составила 8 млрд 556,1 млн (-35,2%). Убыток от инвестиционной и финансовой деятельности составил 8 млрд 819,8 млн рублей против убытка в 220,5 млн рублей за 2019 год. 

Задолженность белорусских организаций по кредитам и займам на 1 января 2021 года составила 96 млрд 926 млн рублей. Это на 23,8% больше, чем на 1 января 2020 года, кредиторская задолженность — 61 млрд 493,7 млн рублей, или на 12,8% больше, чем на начало 2020 года. Дебиторская задолженность на 1 января 2021 года составила 50 млрд 140,1 млн рублей, или на 21,2% больше, чем на 1 января 2020 года.

По мнению Романчука, финансовое положение предприятий будет ухудшаться на фоне искусственного стимулирования внутреннего и внешнего спроса, поддержки госпредприятий, когда «во главу угла поставлен вал, валочно-палочные индикаторы, а качественные индикаторы задвинуты на задворки и на них никто не обращает внимание».

«Мы видим рост убытков в разы, рост убыточных предприятий, сокращение чистой прибыли почти вдвое при том, что увеличился госдолг на четверть, существенно увеличилась кредиторская и дебиторская задолженность, ухудшается конкурентоспособность продукции, — отметил эксперт. — Это говорит, что ресурсы белорусской модели экономики находятся на искусственной вентиляции легких, подключили второе искусственное сердце, дали сильный анаболик. Но она все равно выходит в минус».

По его мнению, падение ВВП по итогам 2020 года на 0,9% говорит о том, «насколько неадекватным являются действия властей по преодолению структурного системного кризиса». Для сравнения: в ЕС ВВП снизился на 6,8%, в России — на 3,1%. «У нас же раздали предприятиям льготные кредиты, а они превратили их в проблемные деньги и складские запасы. В 2021 году за это надо будет расплачиваться новыми кредитами, ростом банкротств либо распродажей активов», — считает экономист.

Он отметил, что чистая прибыль медленно, но продолжит сокращаться. «Могут быть созданы госкорпорации с новым балансом, и они с нуля смогут получать новые кредиты. Но не в коня корм. За пять лет увеличение абсолютных значений кредитования экономики и долгов перед банками в разы превышают рост чистой прибыли. Тут встанет вопрос, когда внешние и внутренние кредиторы спросят, когда вы вернете наши деньги, а не обещания. Лукашенко рассчитывает на Россию и Китай. Если они дадут деньги, год еще можно будет продержаться», — заметил экономист.

Но, добавил он, все идет к тому, «чтобы включить печатный станок, который уже приводил страну к гиперинфляции и девальвации». «То есть появится необходимость переложить груз инвестиционных и бюджетных ошибок на плечи потребителей и налогоплательщиков», — сказал Романчук.

По его словам, в первом квартале финансовые показатели еще могут быть более или менее радужными из-за низкой прошлогодней базы, а вот по году Романчук не видит «ни одного фактора, который позволил бы сказать, что предприятия встали на устойчивую траекторию роста выручки, улучшение финансовых показателей». «Медленно, но верно экономику будет засасывать в трясину долгов и неплатежей», — подытожил эксперт.

 
 
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Финансовое положение белорусских предприятий в 2021 году еще больше ухудшится. Такое мнение высказал БелаПАН исполнительный директор аналитического центра...
 
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