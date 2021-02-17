Вышел трейлер фильма «Девятаев» Бекмамбетова с боями из War Thunder (видео)

Источник материала: Onliner

Вчера состоялась премьера трейлера фильма «Девятаев», который рассказывает историю летчика-истребителя Михаила Девятаева. Также в прокат выпустят англоязычный вариант под названием «V2: Побег из ада» (V2. Escape From Hell), который будет отличаться от русскоязычного. Режиссером проекта выступает Тимур Бекмамбетов, главную роль исполняет Павел Прилучный («Мажор»).

Съемки военной драмы проходили при поддержке российского оператора телефонной связи МТС, поэтому после проката в кинотеатрах фильм выйдет в онлайн-сервисе МТС ТВ, сообщает DTF. В нем «Девятаев» будет доступен в вертикальном формате. В феврале прошлого года отмечалось, что такой формат выбран из-за популярности таких платформ, как TikTok и Snapchat.

Воздушные бои в «Девятаеве» снимались при помощи видеоигры War Thunder.