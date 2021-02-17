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В Москве выпало так много снега, что его начали продавать

17.02.2021 17:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Жители Москвы, которую в середине февраля накрыл рекордный снегопад, не отчаиваются и пытаются этот самый снег продавать. Объявления о продаже специфического товара появились на торговой площадке «Авито». Они размещены в категориях «Личные вещи» и «Хобби и отдых», пишет lenta.ru.

«Продаю снег! У меня его много. Есть белый-белый, а также грязный! Цена договорная. Самовывоз», — говорится в одном из объявлений. Владелец по имени Камолиддин оценил неизвестное количество осадков в 10 рублей.

Другое предложение — «Снег чистый с Северной башни „Москва-Сити“». «Снег чистый, белый, не лежавший на земле, с Северной башни „Москва-Сити“. Фасованный по мешкам. Есть много, цена за мешок. Самовывоз и доставка», — уточнил автор описания. Стоимость — 500 рублей.

Также в Москве можно купить снег из Краснодара. «Продам сохраненный краснодарский теплый белый снег, такого у вас нет», — обещает разместивший объявление. Он просит за свой товар 500 рублей.

Прошедший в Москве 12—13 февраля снегопад побил рекорд по суточному количеству осадков. Высота снежного покрова составила 40 сантиметров — это самый высокий уровень за весь нынешний зимний период. До этого рекорд был зафиксирован 13 февраля 1956 года, когда этот показатель составил 60 сантиметров.


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Жители Москвы, которую в середине февраля накрыл рекордный снегопад, не отчаиваются и пытаются этот самый снег продавать. Объявления о продаже специфического...
 
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