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Cледующим будет Медведчук?

17.02.2021 17:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Cледующим будет Медведчук?

  • Владимир Фесенко
  • 17.02.2021, 17:27
Cледующим будет Медведчук?
Виктор Медведчук
фото: hvylya.net

Наступление против пророссийских сил в Украине продолжается.

По Шарию. Аппетит приходит во время еды. Такое ощущение, что президент Зеленский дал команду СБУ действовать максимально решительно. И Баканову пришлось зашевелиться. Наступление против пророссийских сил продолжается. Две реакции, которые я сейчас слышу: "давно пора" и "кто следующий?". Кто следующий? Не знаю. Но, судя по логике последних действий, следующим должен быть кто-то из пророссийских политиков. И тот, на кого что-то нароют.

Предвосхищу еще один вопрос: будет ли следующим Медведчук? Отвечу осторожно: возможно, если что-то нароют. Нас еще ожидает очередное заседание СНБО. И все приготовились к новым сенсациям.

А теперь уже очень серьезно. Конечно же, и санкции против медведчуковских телеканалов, и подозрение Шарию эмоционально вдохновляют. Но… Мой совет СБУ и Генпрокуратуре: постарайтесь не повторять ошибок ваших предшественников порошенковского разлива. Доказательства и против Козака, и против Шария должны быть максимально объемными и максимально обоснованными. При этом желательно не увязнуть в многолетних и почти безрезультатных расследованиях, как это произошло при тех же предшественниках.

Владимир Фесенко, "Фейсбук"

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Наступление против пророссийских сил в Украине продолжается.
 
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