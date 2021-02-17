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Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального
Источник материала: Хартия'97
Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального
Все обвинения против российского оппозиционера являются надуманными.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить политика Алексея Навального. Постановление
«16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — сказано в документе.
Напомним, что ранее Алексей Навальный
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Все обвинения против российского оппозиционера являются надуманными.
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