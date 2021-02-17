Источник материала: Хартия'97

Европейский суд по правам человека потребовал от России освободить Навального 17.02.2021, 16:57

Алексей Навальный

Все обвинения против российского оппозиционера являются надуманными.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей освободить политика Алексея Навального. Постановление опубликовано в блоге оппозиционера.

«16 февраля 2021 года Палата из семи судей Суда решила в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства дать указание России в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда освободить заявителя», — сказано в документе.

Напомним, что ранее Алексей Навальный попросил Совет Европы принудить Кремль исполнить решения ЕСПЧ. В 2017 году ЕСПЧ признал несправедливым решение суда в отношении Навальных по делу «Ив Роше», по которому политик получил 3,5 года условно. ЕСПЧ посчитал, что дело касается коммерческой деятельности и не может быть квалифицировано как уголовное преступление. ЕСПЧ также присудил Навальному 22 тысячи евро за необоснованное нахождение под домашним арестом по делу «Ив Роше».

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