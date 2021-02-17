Записывают подкаст о личном и плачут из-за медалей друг друга. Трогательная дружба топ-биатлонисток

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд не только коллеги по сборной, но и близкие подруги в неспортивной жизни. Они вместе путешествуют, записывают веселый подкаст обо всем на свете и радуются биатлонным успехам друг друга не меньше, чем своим. Классная история о настоящей дружбе в биатлоне — в материале SPORT.TUT.BY.
Разница в возрасте и титулах
30-летняя Тириль Экхофф и 24-летняя Ингрид Ландмарк Тандреволд выступают за сборную Норвегии. У них есть разница в возрасте и накопленных титулах: Тириль — олимпийская чемпионка Сочи и девятикратная чемпионка мира, Ингрид — двукратная чемпионка мира в эстафете и двукратный призер ЧМ в личных гонках.
Обе гонщицы уже отметились медалями на ЧМ-2021 в Поклюке: Экхофф положила в копилку три золота, Тандреволд пока довольствовалась лишь бронзой индивидуалки.
Зато чего стоят кадры, на которых эти биатлонистки радуются успехам друг друга!
— Горжусь тобой, сестренка, — так Тандреволд подписала фото после первого личного золота Экхофф на текущем ЧМ.
А это уже ответный пост Тириль с поздравлениями подруги с бронзовой медалью.
— Сегодня ты жжешь! А я невероятно впечатлена тем, насколько ты сильна. Горжусь тобой, сестра.
Совместные каникулы и смелый подкаст не только о спорте
Экхофф и Тандреволд — близкие подруги не только на биатлонных трассах. В компании своих бойфрендов они вместе проводят отпуска, покоряют горные вершины, дарят друг другу на день рождения уютные свитера и выгуливают вечерние платья.
На 30-летие Экхофф Тандреволд написала, что Тириль — самый честный, открытый, заботливый и искренний человек из всех, кого она знает.
— Не могу дождаться наших рождественских праздников, случайных поездок и селфи в ванной, — намекнула в поздравлении на «внутрячок», понятный только им двоим, Ингрид.
Эти неугомонные норвежки вместе занимаются не только спортом, но и творчеством: в 2019 году Экхофф и Тандреволд запустили подкаст Kant ut («Непрошедший габарит»).
— Этот подкаст для тех, кому интересно, из чего состоит жизнь топ-спортсменов, помимо того немного, что вы видите на экране. Мы не профессиональные тренеры, физиотерапевты или психологи. Поэтому, если вы ищите медицинское заключение, вы не по адресу. А если вы просто хотите что-то послушать в дороге, то вам сюда, — так звучит описание их совместного проекта.
В своих выпусках девушки очень откровенны. Они действительно не говорят про статистику стрельбы и скорость на дистанции — зато без лишнего стеснения могут обсудить сексуальную жизнь других биатлонистов или собственный менструальный цикл.
Не верите? Вот парочка примеров.
Выпуски про личную жизнь Жаклена и менструальный цикл
После успешного выступления француза Эмильена Жаклена на ЧМ в Поклюке слушатели попросили норвежек рассказать, что они знают об этом молодом гонщике. Девушки не растерялись и вспомнили не только спортивные результаты француза, но и его личную жизнь.
— Это биатлонист, который дважды победил Йоханнеса [Бё] в спурте: на ЧМ в Антерсельве и в этом году. Своего рода французский джокер, являющийся наследником Мартена Фуркада, — сказала Ингрид.
— У него это вполне хорошо получается, — продолжила Тириль. — Я не очень хорошо его знаю, он выглядит загадочным. Знаю только, что раньше он любил погулять.
— Да, я тоже про это слышала. Сейчас у него есть девушка, но слухи были.
В одном из выпусков биатлонистки порассуждали о том, как менструальный цикл влияет на тренировочный процесс. Экхофф призналась, что начала отслеживать, как ее организм ведет себя в конкретную фазу.
— В этом году я решила дозировать тренировочные нагрузки исходя из фазы менструального цикла. Во время овуляции уровень эстрогена и прогестерона очень высок. А эстроген — это наш тестостерон, мышцам в этот период легче. Вы чувствуете себя бодрее, вы в хорошем настроении, чтобы тренироваться. Думаю, цикл нужно использовать, чтобы выявить в себе лучшее, — сказала олимпийская чемпионка.
А Ингрид смело во всеуслышание заявила, что у нее нерегулярный менструальный цикл из-за синдрома поликистозных яичников.
— Было большим облегчением понять, из-за чего у меня нет месячных. Потому что я действительно чувствовала, что делаю что-то не так. Лучший совет — прислушиваться к своему телу. Ты знаешь себя лучше всех. Возможно, для девушек это особенно важно, так как у нас бывают гормональные колебания.
Норвежки затрагивают подобные темы, чтобы приободрить слушательниц и показать, что, возможно, с ними не происходит ничего страшного — просто организм таким образом реагирует на стрессы, нагрузки или другие изменения.
Курьезные моменты в карьере и разговоры о комплексах
Подкаст Экхофф и Тандреволд популярен еще и потому, что спортсменки честно обсуждают собственные комплексы и недостатки, чем подкупают аудиторию.
Например, Ингрид как-то призналась, что ее задел комментарий под одним из видео, где ей советовали похудеть, если она хочет лучше стрелять.
— Это сильно ударило по мне, и, я должна признаться, мне было на самом деле грустно. Легко сказать, что люди, которые пишут подобные вещи — всего лишь интернет-тролли, и не нужно придавать их словам большого значения. Но это нелегко, когда вы испытываете это на себе. Меня это сильно задело.
Наконец, девушки без стеснения рассказывают про биатлонные курьезы, которые приключались с ними в разные периоды карьеры.
Тандреволд однажды вспомнила эстафету на юниорском чемпионате мира, когда на последнем этапе у самого финиша ей очень захотелось в туалет.
— Тренер на трассе начал кричать Ханне Оберг, чтобы она за мной зацепилась, позволив мне работать, а потом обошла меня в спурте. Я завелась, подумав: «Черта с два!»
На подходе к стадиону понимаю, что хочу писать. Я быстро анализирую, что нужно либо сбросить скорость и потратить силы на то, чтобы дотерпеть, или описаться. Я решила описаться — и мы выиграли эстафету.
А Тириль отметила, что у нее тоже была похожая щекотливая история.
— Перед гонками в Рупольдинге на мне был сплошной комбинезон, и я пошла в туалет. Из-за того, что ремень должен быть на том же месте, что и на пристрелке, я высвободила одну руку и стянула с себя комбинезон. Закончив, я обнаружила, что полкомбинезона лежит в унитазе, полном мочи. Но мне же надо было идти на старт, — смеясь, вспоминала олимпийская чемпионка.
Любопытно, что даже главный старт сезона — чемпионат мира в Поклюке — не стал причиной приостановить подкаст. В отличие от многих сборных, которые предпочитают максимально дистанцироваться от прессы и публичности, норвежки остаются очень открытыми.
Они представили свежий выпуск в первый день мирового первенства — 10 февраля. И, судя по медальному урожаю, уже скоро вернутся в эфир с новым контентом.