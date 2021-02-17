Записывают подкаст о личном и плачут из-за медалей друг друга. Трогательная дружба топ-биатлонисток

Источник материала: Tut.by

Норвежские биатлонистки Тириль Экхофф и Ингрид Ландмарк Тандреволд не только коллеги по сборной, но и близкие подруги в неспортивной жизни. Они вместе путешествуют, записывают веселый подкаст обо всем на свете и радуются биатлонным успехам друг друга не меньше, чем своим. Классная история о настоящей дружбе в биатлоне — в материале SPORT.TUT.BY.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

Разница в возрасте и титулах

30-летняя Тириль Экхофф и 24-летняя Ингрид Ландмарк Тандреволд выступают за сборную Норвегии. У них есть разница в возрасте и накопленных титулах: Тириль — олимпийская чемпионка Сочи и девятикратная чемпионка мира, Ингрид — двукратная чемпионка мира в эстафете и двукратный призер ЧМ в личных гонках.

Обе гонщицы уже отметились медалями на ЧМ-2021 в Поклюке: Экхофф положила в копилку три золота, Тандреволд пока довольствовалась лишь бронзой индивидуалки.

Зато чего стоят кадры, на которых эти биатлонистки радуются успехам друг друга!



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

— Горжусь тобой, сестренка, — так Тандреволд подписала фото после первого личного золота Экхофф на текущем ЧМ.

А это уже ответный пост Тириль с поздравлениями подруги с бронзовой медалью.

— Сегодня ты жжешь! А я невероятно впечатлена тем, насколько ты сильна. Горжусь тобой, сестра.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Совместные каникулы и смелый подкаст не только о спорте

Экхофф и Тандреволд — близкие подруги не только на биатлонных трассах. В компании своих бойфрендов они вместе проводят отпуска, покоряют горные вершины, дарят друг другу на день рождения уютные свитера и выгуливают вечерние платья.



Биатлонистки со своими вторыми половинками. Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

На 30-летие Экхофф Тандреволд написала, что Тириль — самый честный, открытый, заботливый и искренний человек из всех, кого она знает.

— Не могу дождаться наших рождественских праздников, случайных поездок и селфи в ванной, — намекнула в поздравлении на «внутрячок», понятный только им двоим, Ингрид.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

Эти неугомонные норвежки вместе занимаются не только спортом, но и творчеством: в 2019 году Экхофф и Тандреволд запустили подкаст Kant ut («Непрошедший габарит»).

— Этот подкаст для тех, кому интересно, из чего состоит жизнь топ-спортсменов, помимо того немного, что вы видите на экране. Мы не профессиональные тренеры, физиотерапевты или психологи. Поэтому, если вы ищите медицинское заключение, вы не по адресу. А если вы просто хотите что-то послушать в дороге, то вам сюда, — так звучит описание их совместного проекта.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

В своих выпусках девушки очень откровенны. Они действительно не говорят про статистику стрельбы и скорость на дистанции — зато без лишнего стеснения могут обсудить сексуальную жизнь других биатлонистов или собственный менструальный цикл.

Не верите? Вот парочка примеров.

Выпуски про личную жизнь Жаклена и менструальный цикл

После успешного выступления француза Эмильена Жаклена на ЧМ в Поклюке слушатели попросили норвежек рассказать, что они знают об этом молодом гонщике. Девушки не растерялись и вспомнили не только спортивные результаты француза, но и его личную жизнь.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

— Это биатлонист, который дважды победил Йоханнеса [Бё] в спурте: на ЧМ в Антерсельве и в этом году. Своего рода французский джокер, являющийся наследником Мартена Фуркада, — сказала Ингрид.

— У него это вполне хорошо получается, — продолжила Тириль. — Я не очень хорошо его знаю, он выглядит загадочным. Знаю только, что раньше он любил погулять.

— Да, я тоже про это слышала. Сейчас у него есть девушка, но слухи были.

В одном из выпусков биатлонистки порассуждали о том, как менструальный цикл влияет на тренировочный процесс. Экхофф призналась, что начала отслеживать, как ее организм ведет себя в конкретную фазу.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

— В этом году я решила дозировать тренировочные нагрузки исходя из фазы менструального цикла. Во время овуляции уровень эстрогена и прогестерона очень высок. А эстроген — это наш тестостерон, мышцам в этот период легче. Вы чувствуете себя бодрее, вы в хорошем настроении, чтобы тренироваться. Думаю, цикл нужно использовать, чтобы выявить в себе лучшее, — сказала олимпийская чемпионка.

А Ингрид смело во всеуслышание заявила, что у нее нерегулярный менструальный цикл из-за синдрома поликистозных яичников.

— Было большим облегчением понять, из-за чего у меня нет месячных. Потому что я действительно чувствовала, что делаю что-то не так. Лучший совет — прислушиваться к своему телу. Ты знаешь себя лучше всех. Возможно, для девушек это особенно важно, так как у нас бывают гормональные колебания.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

Норвежки затрагивают подобные темы, чтобы приободрить слушательниц и показать, что, возможно, с ними не происходит ничего страшного — просто организм таким образом реагирует на стрессы, нагрузки или другие изменения.

Курьезные моменты в карьере и разговоры о комплексах

Подкаст Экхофф и Тандреволд популярен еще и потому, что спортсменки честно обсуждают собственные комплексы и недостатки, чем подкупают аудиторию.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

Например, Ингрид как-то призналась , что ее задел комментарий под одним из видео, где ей советовали похудеть, если она хочет лучше стрелять.

— Это сильно ударило по мне, и, я должна признаться, мне было на самом деле грустно. Легко сказать, что люди, которые пишут подобные вещи — всего лишь интернет-тролли, и не нужно придавать их словам большого значения. Но это нелегко, когда вы испытываете это на себе. Меня это сильно задело.

Наконец, девушки без стеснения рассказывают про биатлонные курьезы, которые приключались с ними в разные периоды карьеры.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

Тандреволд однажды вспомнила эстафету на юниорском чемпионате мира, когда на последнем этапе у самого финиша ей очень захотелось в туалет.

— Тренер на трассе начал кричать Ханне Оберг, чтобы она за мной зацепилась, позволив мне работать, а потом обошла меня в спурте. Я завелась, подумав: «Черта с два!»

На подходе к стадиону понимаю, что хочу писать. Я быстро анализирую, что нужно либо сбросить скорость и потратить силы на то, чтобы дотерпеть, или описаться. Я решила описаться — и мы выиграли эстафету.



Фото из инстаграма Тириль Экхофф

А Тириль отметила, что у нее тоже была похожая щекотливая история.

— Перед гонками в Рупольдинге на мне был сплошной комбинезон, и я пошла в туалет. Из-за того, что ремень должен быть на том же месте, что и на пристрелке, я высвободила одну руку и стянула с себя комбинезон. Закончив, я обнаружила, что полкомбинезона лежит в унитазе, полном мочи. Но мне же надо было идти на старт, — смеясь, вспоминала олимпийская чемпионка.

Любопытно, что даже главный старт сезона — чемпионат мира в Поклюке — не стал причиной приостановить подкаст. В отличие от многих сборных, которые предпочитают максимально дистанцироваться от прессы и публичности, норвежки остаются очень открытыми.



Фото из инстаграма Ингрид Ладмарк Тандреволд

Они представили свежий выпуск в первый день мирового первенства — 10 февраля. И, судя по медальному урожаю, уже скоро вернутся в эфир с новым контентом.