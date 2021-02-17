Ученые выяснили, как погиб фараон, начавший войну против гиксосов

Источник материала: Tut.by

Археологи просветили с помощью компьютерного томографа мумию фараона Верхнего Египта Секененра Таа II, который, как считается, поднял восстание против гиксосов — союза азиатских племен неизвестного происхождения, которые захватили Египет в XVIII—XVI веках до нашей эры. Ученые предполагают, что его взяли в плен на поле боя и казнили там же. Статью с описанием исследования опубликовал научный журнал Frontiers in Medicine , пишет ТАСС .





Представление о Древнем Египте как о «сверхдержаве» античности было верным далеко не всегда. Страна пережила несколько периодов упадка, во время которых частично или полностью находилась под властью захватчиков.

Яркий пример — захват Египта гиксосами в XVIII—XVI веках до н. э. Под этим названием известны народы азиатского происхождения, которые покорили северную часть Египта и контролировали ее на протяжении полутора веков. Секретом военных успехов гиксосов стало использование колесниц и более совершенного вооружения — в частности, шлемов и составных луков.

Одним из лидеров противостояния гиксосам историки считают фараона XVII династии Секененра Таа II. Он выступил против захватчиков после оскорбительного письма от царя гиксосов Апопи. В нем царь жаловался на то, что живущие во владениях Секененра бегемоты мешают ему спать. Абсурдность жалобы была в том, что между столицей гиксосов и владениями Секененры было около 650 км.

В результате последовавшей войны, во время которой Секененра погиб, египтяне изгнали гиксосов из страны. Чтобы выяснить обстоятельства гибели фараона, ученые исследуют его мумию почти полтора века.

Ее обнаружила в 1886 году экспедиция французского египтолога Эжена Гребо. Исследование, которое проводилось в том числе с помощью рентгеновского излучения, показало, что на руках, грудной клетке и по всему остальному телу фараона было множество ран. Ученые предположили, что Секененра мог получить их во время битвы или дворцового переворота.

В последние годы египотологи начали сомневаться в этом. В хрониках нашлись свидетельства того, что фараона по приказу Апопи казнили на поле боя. Об этом говорил и характер ран на теле фараона, а также необычайная поспешность при подготовке его мумии.

В ходе нового исследования египетские ученые подтвердили эти сомнения. Изучив мумию Секененры с помощью компьютерного томографа, исследователи нашли на ней ранее неизвестные следы порезов и травмы на шее и лице фараона. Кроме того, оказалось, что в момент смерти руки Секененры были связаны за спиной.

Ученые выяснили, что эти травмы были нанесены разными видами оружия гиксосов. То есть казнь фараона могла носить демонстративный или ритуальный характер.

Еще одним аргументом исследователи называют то, что мозг фараона не был извлечен из его черепной коробки сразу после смерти и при этом его ткани оказались сосредоточены с левой стороны черепа мумии. То есть до того, как мертвого Секененру нашли и передали жрецам для мумификации, его тело долгое время пролежало на боку.

По словам ученых, жрецы искусно скрыли многие раны на голове фараона. То есть его тело захоронили со всеми почестями несмотря на то, что Секененра не успел построить себе гробницу и потерпел поражение в войне. Археологи считают, что жестокая казнь фараона заставила его брата и сына, Камоса и Яхмоса, начать широкомасштабную кампанию против гиксосов. В 1540 году до нашей эры она завершилась изгнанием захватчиков и возрождением могущества Древнего Египта.