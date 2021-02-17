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Bigzz на Логойском тракте закрывается 18 февраля. Там распродажа

17.02.2021 17:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В ТЦ «Норд Сити» на Логойском тракте, 37 с 18 февраля закрывается супермаркет Bigzz. В торговом центре не говорят, какой новый арендатор придет на это место.


Фото: телеграм-канал «Работаем с Пушкиным»

В телеграм-канале «Работаем с Пушкиным» опубликовано фото с объявлением о закрытии супермаркета Bigzz на Логойском тракте, 37 в торговом центре «Норд Сити».

По этому поводу в магазине устроили распродажу со скидками в 50%.

Пока комментарии от компании «Баниар», которая управляет сетью Bigzz, мы не получили. В торговом центре отказались комментировать, кто придет на место Bigzz, со словами: «Вы все сами увидите».

Ранее мы рассказывали, что компания «Баниар» переживает трудные времена и, судя по всему, сеть магазинов готовится к закрытию: полки в магазинах опустели, арендодатели ищут супермаркету замену, есть долги.

У «Баниар» пять магазинов Bigzz в Минске, сеть существует с 2005 года. Также им принадлежат два действующих дискаунтера «Копилка». Ранее «Баниару» принадлежали и два магазина «Алкомаркет» — они закрылись.

Компанией «Баниар» владеют Борис, Алевтина и Наталья Лукомские, а также кипрское юрлицо GEPROCON LIMITED.

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Теги: Минск
 
 
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В ТЦ «Норд Сити» на Логойском тракте, 37 с 18 февраля закрывается супермаркет Bigzz. В торговом центре не говорят, какой новый арендатор придет на это место.
 
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