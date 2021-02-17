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Вспомнили, как российские звезды выглядели в начале своей карьеры. Некоторых вы бы не узнали
Источник материала: Tut.by
Некоторые российские звезды начинали свою карьеру так давно, что мы уже не помним, откуда они взялись и почему вообще стали известны. TUT.BY нашел старые кадры из телепередач, которые показывают: некоторые селебрити на заре своей карьеры выглядят совсем не так эффектно, как сейчас. Но, наверное, тогда так было модно.
Ольга Бузова
Первое появление Ольги Бузовой на экранах случилось на шоу «Дом-2», выходившем на телеканале «ТНТ» с 2004 года. В том же году будущая певица и звезда выглядела вот так — как слева. Это кадр из шоу. Сейчас же Ольга выглядит куда более дорого и достойно.
Иван Ургант
Иван Ургант начинал свою карьеру на радио, а в 2001-м появился на телеканале MTV. Там он был ведущим «Бодрого утра» и выглядел примерно так, как вы можете видеть на кадре из одного выпуска. Сейчас же Урганта сложно представить без короткой стрижки и традиционного костюма.
Полина Гагарина
О певице Полине Гагариной впервые стало известно благодаря «Фабрике звезд-2», где она, кстати, победила. Правда, карьеру сразу не продолжила и на пару лет встала на паузу. Когда Полина вновь прогремела на все русскоязычное пространство с песнями-хитами и в новом образе, многие даже не вспомнили ту милую «фабричную» девушку. Напоминаем.
Ксения Собчак
Собчак меняла образ и стиль не раз. Вы уже вряд ли помните, как выглядела Ксения периода выхода передачи «Блондинка в шоколаде», которую запустил канал «Муз-ТВ» в 2006 году. В качестве светской львицы о Собчак узнали незадолго до этого: ее трамплином к громкой карьере тоже стало шоу «Дом-2» на ТНТ. Правда, Собчак, в отличие от Бузовой, сразу была ведущей, а не участницей.
Тимати
Это сейчас Тимати — продюсер, предприниматель и вдобавок с недавнего времени завидный жених: исполнитель примет участие в следующем сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ. А в 2004 году Тимати был 21-летним пареньком, который пробовал свои силы на проекте «Фабрика звезд-4». Шоу помогло запустить его карьеру — сразу после участия и появился продюсерский центр Black Star Inc., который помогает рэперам становиться популярными и сегодня. Несмотря на то, что сам Тимати его покинул в середине 2020 года.
Дмитрий Нагиев
Сегодня Дмитрий Нагиев — это скорее актер, чем телеведущий (хотя и в этой роли он все еще работает). Но когда-то все было совсем иначе. Карьера Нагиева начиналась в театре, после чего он был радиоведущим. Только потом — в начале 2000-х — Дмитрий появился на телевидении. Помните, как он выглядел в шоу «Окна» на ТНТ, которое выходило с 2002 по 2005? Время летит очень быстро.
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