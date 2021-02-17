Вспомнили, как российские звезды выглядели в начале своей карьеры. Некоторых вы бы не узнали

Источник материала: Tut.by

Некоторые российские звезды начинали свою карьеру так давно, что мы уже не помним, откуда они взялись и почему вообще стали известны. TUT.BY нашел старые кадры из телепередач, которые показывают: некоторые селебрити на заре своей карьеры выглядят совсем не так эффектно, как сейчас. Но, наверное, тогда так было модно.

Ольга Бузова



Так Ольга выглядела в начале шоу «Дом-2». Скриншот YouTube / Сейчас звезда смотрится куда лучше. Фото из инстаграма Ольги Бузовой

Первое появление Ольги Бузовой на экранах случилось на шоу «Дом-2», выходившем на телеканале «ТНТ» с 2004 года. В том же году будущая певица и звезда выглядела вот так — как слева. Это кадр из шоу. Сейчас же Ольга выглядит куда более дорого и достойно.

Иван Ургант



Ургант в шоу «Бодрое утро». Скриншот YouTube / Сейчас ведущий совсем в ином образе. Фото из инстаграма Ивана Урганта

Иван Ургант начинал свою карьеру на радио, а в 2001-м появился на телеканале MTV. Там он был ведущим «Бодрого утра» и выглядел примерно так, как вы можете видеть на кадре из одного выпуска. Сейчас же Урганта сложно представить без короткой стрижки и традиционного костюма.

Полина Гагарина



Гагарина в 2003 году. Скриншот YouTube / Так певица выглядит сейчас. Фото: TUT.BY

О певице Полине Гагариной впервые стало известно благодаря «Фабрике звезд-2», где она, кстати, победила. Правда, карьеру сразу не продолжила и на пару лет встала на паузу. Когда Полина вновь прогремела на все русскоязычное пространство с песнями-хитами и в новом образе, многие даже не вспомнили ту милую «фабричную» девушку. Напоминаем.

Ксения Собчак



Кадр из «Блондинки в шоколаде» (2006). Скриншот YouTube / Сейчас у Собчак со стилем все лучше. Инстаграм Ксении Собчак

Собчак меняла образ и стиль не раз. Вы уже вряд ли помните, как выглядела Ксения периода выхода передачи «Блондинка в шоколаде», которую запустил канал «Муз-ТВ» в 2006 году. В качестве светской львицы о Собчак узнали незадолго до этого: ее трамплином к громкой карьере тоже стало шоу «Дом-2» на ТНТ. Правда, Собчак, в отличие от Бузовой, сразу была ведущей, а не участницей.

Тимати



В 2004 году Тимати выглядел совсем мальчишкой. Скриншот YouTube / На промо к «Холостяку» у него заметно больше мышц и татуировок. Инстаграм Тимати

Это сейчас Тимати — продюсер, предприниматель и вдобавок с недавнего времени завидный жених: исполнитель примет участие в следующем сезоне шоу «Холостяк» на ТНТ. А в 2004 году Тимати был 21-летним пареньком, который пробовал свои силы на проекте «Фабрика звезд-4». Шоу помогло запустить его карьеру — сразу после участия и появился продюсерский центр Black Star Inc., который помогает рэперам становиться популярными и сегодня. Несмотря на то, что сам Тимати его покинул в середине 2020 года.

Дмитрий Нагиев



Нагиев в роли ведущего «Окон». Скриншот YouTube / Так он выглядит сейчас. Инстаграм Дмитрия Нагиева

Сегодня Дмитрий Нагиев — это скорее актер, чем телеведущий (хотя и в этой роли он все еще работает). Но когда-то все было совсем иначе. Карьера Нагиева начиналась в театре, после чего он был радиоведущим. Только потом — в начале 2000-х — Дмитрий появился на телевидении. Помните, как он выглядел в шоу «Окна» на ТНТ, которое выходило с 2002 по 2005? Время летит очень быстро.