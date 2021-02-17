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Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева
Источник материала: Tut.by
Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева. Об этом организация
Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему.
Ранее доступ к учетной записи Соловьева
Однако Роскомнадзор считает, что «такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение».
Кроме того, в посте отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ «администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора».
17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками.
В случае, если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (примерно от 670 до 1350 долларов), на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (примерно от 2,7 тысячи до 5,4 тысячи долларов), на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 миллиона рублей (примерно от 8,1 тысячи до 13,5 тысячи долларов).
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Роскомнадзор считает, что «такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение».
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