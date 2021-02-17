Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Соловьева

Источник материала: Tut.by

Роскомнадзор потребовал от Clubhouse восстановить доступ к аккаунту Владимира Соловьева. Об этом организация сообщила у себя в Telegram-канале.



Скриншот из передачи Владимира Соловьева о Clubhouse

Роскомнадзор направил в адрес компании-владельца социальной сети Clubhouse письмо с требованием восстановить доступ к информации в аккаунте российского журналиста Владимира Соловьева, а также пояснить причины ограничения доступа к нему.

Ранее доступ к учетной записи Соловьева был ограничен . Причем по информации Telegram-канала «Русский маркетинг» администрация соцсети к этому не причастна. «Бан Владимира Соловьева никак не связан с администрацией Clubhouse: это был организованный рейд двух комнат-кланов — биониклов и лего-человечков, которые объединились комнатами для уничтожения общего врага», — говорится в сообщении.

Однако Роскомнадзор считает, что «такие действия администрации Clubhouse нарушают права граждан на доступ к информации и ее свободное распространение».

Кроме того, в посте отмечается, что в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2020 N482-ФЗ «администрация Clubhouse может быть признана причастной к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, включена в соответствующий перечень и получить предупреждение Роскомнадзора».

17 февраля Совет Федерации одобрил поправки в КоАП РФ, которые предусматривают штрафы за нарушение прав граждан России в интернете, включая цензуру российских СМИ и информации граждан интернет-площадками.

В случае, если платформы оставят без внимания соответствующие предупреждения, это повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей (примерно от 670 до 1350 долларов), на должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей (примерно от 2,7 тысячи до 5,4 тысячи долларов), на юридических лиц — от 600 тыс. до 1 миллиона рублей (примерно от 8,1 тысячи до 13,5 тысячи долларов).