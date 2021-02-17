ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%

Источник материала: АФН

Объем ВВП Беларуси в январе 2021 года текущих ценах составил 12,2 млрд. рублей и вырос на 1,3% к уровню января 2020 года, сообщил Белстат.

Такой рост объясняется низкой базой ВВП в январе 2020 года, когда экономика Беларуси просела из-за отсутствия поставок нефти на фоне ценового конфликта с российскими поставщиками. В январе 2020 года ВВП упал на 1,9% к январю 2019 года.

Индекс-дефлятор ВВП в январе 2021 г. по отношению к январю 2020 г. составил 109,5%.