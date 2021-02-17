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ВВП Беларуси в январе вырос на 1,3%
Источник материала: АФН
Объем ВВП Беларуси в январе 2021 года текущих ценах составил 12,2 млрд. рублей и вырос на 1,3% к уровню января 2020 года, сообщил Белстат.
Такой рост объясняется низкой базой ВВП в январе 2020 года, когда экономика Беларуси просела из-за отсутствия поставок нефти на фоне ценового конфликта с российскими поставщиками. В январе 2020 года ВВП упал на 1,9% к январю 2019 года.
Индекс-дефлятор ВВП в январе 2021 г. по отношению к январю 2020 г. составил 109,5%.
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Объем ВВП Беларуси в январе 2021 года текущих ценах составил 12,2 млрд. рублей и вырос на 1,3% к уровню января 2020 года, сообщил Белстат.
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