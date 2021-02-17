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Национальный союз журналистов Украины выдвинул БАЖ на Премию ЮНЕСКО

17.02.2021 17:37 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выдвинул Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати.

Соответствующее решение было принято секретариатом НСЖУ и направлено в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже, говорится в заявлении, размещенном на сайте организации, передает БелаПАН.

В НСЖУ констатировали, что БАЖ оказывает помощь журналистам, пострадавшим во время работы на акциях протеста, которые начались летом прошлого года, и осудили обыски в офисе и у сотрудников организации, прошедшие 16 февраля.

Премия ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад в дело свободы печати была основана в 1997 году в честь колумбийского журналиста Гильермо Кано, который погиб во время исполнения своего профессионального долга. Этой премии ежегодно удостаиваются отдельные лица или организации, которые внесли выдающийся вклад в защиту или развитие свободы прессы в разных странах мира, особенно когда это было связано с опасностью для жизни. Премия ежегодно присуждается по случаю Всемирного дня свободы прессы 3 мая. Лауреат избирается генеральным директором ЮНЕСКО на основе оценок и рекомендаций, высказанных авторитетным жюри.

 
 
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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) выдвинул Белорусскую ассоциацию журналистов номинантом на соискание Всемирной премии ЮНЕСКО/Гильермо Кано за вклад...
 
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