Суд с предсказуемым финалом. Что ждет Виктора Бабарико

"В том проекте неспешного и контролируемого транзита власти, который Лукашенко анонсировал на Всебелорусском народном собрании, места бывшему главе «Белгазпромбанка» нет.





Какое-то время (в период избирательной кампании и массовых протестов летом и осенью прошлого года) Виктор Бабарико был даже самым известным политзаключенным в мире. Только сейчас на эту роль вышли Алексей Навальный и свергнутая в результате военного переворота бывшая глава Мьянмы Аун Сан Су Джи.





Виктор Бабарико в течение последних 8-9 месяцев является самым популярным политиком Беларуси. Если бы в стране состоялись свободные выборы, то он, скорее всего, стал бы президентом.





Стоит отметить, что Виктор Бабарико не сломался. Он не признал вины, не писал прошение о помиловании, отказался от сделки со следствием, в отличие от других топ-менеджеров "Белгазпромбанка".





Его интервью Deutsche Welle и заявление перед судом, попавшее на свободу, подтвердили и даже усилили имидж уравновешенного, трезвого, рационального человека, мудрого политика. Тюрьма не повлияла на его психологическое состояние.





Другое дело, как заключение влияет на популярность политика. Здесь все очень неопределенно, многое зависит от состояния общества. Самые "заслуженные" в Беларуси политические заключенные Николай Статкевич и Павел Северинец, которые сидели за решеткой много раз и подолгу, так и не стали для большинства национальными героями. Да и рейтинг Алексея Навального в России (около 20%) не очень убедителен.





Единственный пример в Беларуси, когда популярность политика возросла в течение пребывания в тюрьме — это история с голодовкой Александра Козулина в 2006 году.





Как правило, если политик в тюрьме, то он надолго исчезает из информационного поля, его меньше упоминают в медиа. Это ведет к снижению рейтинга.





Летом, в разгар избирательной кампании, Виктор Бабарико, по разным опросам, имел поддержку свыше 50%. А по результатам исследований, которое провел в Беларуси британский исследовательский центр Chatham House, в середине ноября за этого политика готовы были голосовать 38,2%, а в январе — 35%.





Тактика властей относительно Виктора Бабарико вполне понятна. В том проекте постепенного и контролируемого транзита власти, который Лукашенко анонсировал на Всебелорусском народном собрании, места бывшему главе «Белгазпромбанка» нет.





Независимые медиа на суд не допущены. Фактически процесс сделали закрытым. Хотя, казалось бы, зачем?





Судят его якобы за взятку и легализацию доходов, полученных преступным путем. Так пусть бы общество узнало об этой преступной деятельности от независимых СМИ, которым больше доверяют. Сам этот факт свидетельствует о том, что власти хорошо понимают: уголовное дело Бабарико шито белыми нитками. Поэтому нужно все закрыть, дозированную информацию давать только через БТ.





Очевидно, что суд признает его виновным и отправит в тюрьму на годы. Даже если вдруг под воздействием каких-то обстоятельств (например, амнистии) Бабарико и окажется на свободе, то все равно в следующих президентских выборах он участвовать не сможет. Ибо будет иметь судимость.





Разумеется, если победит революция, то все расклады радикально поменяются. Хотя и в этом случае сильным конкурентом Виктора Бабарико может стать Павел Латушко. Он сейчас имеет возможность активно себя пиарить.





Правда, белорусский политический опыт показывает, что доверие к политическому эмигранту заметно падает, как только он оказывается за границей.



