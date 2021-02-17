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Виктор Бабарико в суде 17 февраля

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Суд с предсказуемым финалом. Какое политическое будущее ждет Бабарико В ситуации сильной политической неопределенности, которая сейчас существует в Беларуси, возможны самые неожиданные варианты и сценарии.

Начался суд над самым известным политзаключенным Беларуси Виктором Бабарико. Бывшему главе Белгазпромбанка нет места в проекте постепенного и контролируемого транзита власти, о котором Лукашенко объявил на Всебелорусском народном собрании.Некоторое время (во время избирательной кампании и массовых акций протеста летом и осенью прошлого года) Виктор Бабарико был даже самым известным политзаключенным в мире. Лишь сейчас Алексей Навальный и бывший лидер Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, который был свергнут в результате военного переворота, берут на себя роль.Виктор Бабарико был самым популярным политиком в Беларуси последние 8-9 месяцев. Если бы в стране прошли свободные выборы, он, скорее всего, стал бы президентом.Следует отметить, что Виктор Бабарико не сломался. Он не признал вины, не писал прошения о помиловании, отказывался от сотрудничества со следствием, в отличие от других топ-менеджеров «Белгазпромбанка». Его интервью Deutsche Welle и его заявление в суде, которое было обнародовано, подтвердили и даже укрепили образ уравновешенного, трезвого, рационального человека, мудрого политика. Тюрьма не повлияла на его психологическое состояние.Другое дело, как заключение влияет на популярность политика. Здесь все очень неопределенно, многое зависит от состояния общества. Самые «заслуженные» политзаключенные Беларуси Николай Статкевич и Павел Северинец, много раз и надолго находившиеся в заключении, так и не стали для большинства национальными героями. А рейтинг Алексея Навального в России (около 20%) не очень убедителен. Единственный пример в Беларуси, где популярность политика выросла в тюрьме, - это история голодовки Александра Козулина в 2006 году.Как правило, если политик находится в тюрьме, он надолго исчезает с информационного экрана, в СМИ его меньше упоминают. Это приводит к понижению рейтинга. Летом, в разгар избирательной кампании, Виктор Бабарико, по разным опросам, имел поддержку более 50%. А согласно опросу, проведенному в Беларуси британским исследовательским центром Chatham House, в середине ноября за этого политика были готовы проголосовать 38,2%, а в январе - 35%.Тактика властей в отношении Виктора Бабарико вполне понятна. Бывшему главе Белгазпромбанка нет места в проекте постепенного и контролируемого транзита энергии, о котором Лукашенко объявил на Всебелорусском народном собрании.Независимые СМИ на суд не допущены. Фактически процесс был закрытым. Хотя, казалось бы, почему? Его судят по обвинению во взяточничестве и отмывании денег. Так пусть общественность узнает об этой преступной деятельности из независимых СМИ, которым больше доверяют. Уже один этот факт говорит о том, что власти хорошо понимают: уголовное дело Бабарыки сшито белыми нитками. Поэтому надо все закрывать, дозированную информацию давать только через БТ.Очевидно, суд признает его виновным и отправит в тюрьму на годы. Даже если Бабарико вдруг освободят под влиянием каких-то обстоятельств (например, амнистии), он все равно не сможет баллотироваться на следующих президентских выборах. Ведь будет судимость.Конечно, если революция победит, все расклады кардинально изменятся. Хотя в этом случае сильным конкурентом Виктора Бабарико может стать Павел Латушко. Теперь у него есть возможность активно продвигать себя. Однако белорусский политический опыт показывает, что доверие к политэмигранту значительно падает, как только он оказывается за границей.В ситуации сильной политической неопределенности, которая сейчас существует в Беларуси, возможны самые неожиданные варианты и сценарии.