«Траву время от времени можно косить — отрастет». Власть пошла в атаку на бизнес

После жестких высказываний Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании по поводу частного бизнеса , а также письма Комитета госконтроля в адрес Минфина с предложением изменить принципы налогообложения для ипэшников, предприниматели поняли: для белорусского бизнеса опять наступают черные времена.





Многие сначала посчитали, что резкая реакция Лукашенко на достаточно сдержанное выступление на ВНС председателя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского (БСПН) Жанны Тарасевич — это не более чем рефлексия, очередной эмоциональный выпад в адрес частников, которых первый президент Беларуси чаще называет спекулянтами и жирными котами, чем бизнесменами.

Однако, сопоставив факты, а именно арест предпринимателя Геннадия Кирейкова, которому принадлежит сеть магазинов Green («Не буду называть компании, мы их просто сейчас вырезаем, торговые», — говорил на ВНС Лукашенко), и письмо КГК Минфину, которое датировано 1 февраля, стало очевидно, что страшилки начинают сбываться.

В который раз приходится убеждаться: если Лукашенко говорит, что будет «выжигать и вырезать» — верьте этому. Аргумент «это же не выгодно экономике страны и обществу» здесь не работает. Иногда «не до законов» и, получается, не до экономики.

Naviny.by опросили представителей предпринимательских союзов Беларуси о том, какие настроения и ожидания сейчас присутствуют в бизнес-среде.

«Есть серьезная опасность для предпринимательства — это факт»

«Сказать, что речь Александра Лукашенко на Всебелорусском народном собрании — это экспромт, язык не поворачивается. Содержимое докладов выступающих известно заранее, поэтому наиболее вероятный вариант, что ответ был подготовлен предварительно. Соответственно, под предлогом такого эмоционального выступления мы сегодня, наверное, открываем новую страницу истории взаимоотношений бизнеса и власти, и она для бизнеса не хорошая», — считает директор Минского столичного союза предпринимателей и работодателей (МССПР) Виктор Маргелов.

По его словам, факты говорят о том, что это «комплексное решение», и бизнесу следует готовиться к большому количеству проверок по разным поводам, штрафам по всем направлениям и увеличению налоговой нагрузки.

«Это приведет к серьезным потерям позиций малого, среднего, да и крупного бизнеса. Надо думать о том, как нам изменить ситуацию. Например, предложить конструктивную и позитивную, насколько это возможно, программу развития бизнеса. С учетом недовольства власти попытаться решить текущие проблемы или, по крайней мере, хотя бы предложить пути их решения», — сказал лидер союза.

Сейчас ведутся переговоры и консультации с разными структурами, выслушиваются мнения членов союза, а они, по утверждению Маргелова, диаметрально противоположные — от критики доклада Жанны Тарасевич в той части, что надо было подобрать более мягкую тональность, чтобы не вызывать гнев Лукашенко, до решения жестко донести правду властям.

«Надо думать и решать, что делать: проблема не рассосется, есть серьезная опасность для предпринимательства — это факт», — продолжил он.

Собеседник проинформировал, что в ближайшее время, скорее всего, появится дополнительная негативная информации в отношении малого и среднего бизнеса, поэтому нужны «сильные ходы, аргументированные предложения и серьезные решения». «Надо собрать аналитику, лучших людей, ораторов, пригласить власть для того, чтобы комплексно мотивировано инициировать диалог», — пояснил Маргелов.

Сделать это в условиях, когда на государственном уровне принимаются конкретные решения без участия предпринимателей, а самое главное, против них, будет непросто, считают в МССПР.

На вопрос, не являются ли все эти жесткие меры предупреждением о том, что бизнесу нельзя лезть в политику и для того, чтобы вести бизнес, нужно показать лояльность властям, предприниматель ответил: «Трудно представить, как 300 тысяч субъектов хозяйствования будут показывать лояльность. Я не думаю, что тема из экономической плоскости перешла только в политическую».

По мнению Маргелова, власти сейчас озабочены тем, как и где собрать деньги, чтобы решить текущие вопросы, а завтра, мол, будет видно. «Это как в утверждении, что малый и средний бизнес — это трава, ее периодически можно косить, и она вырастает снова. А вот крупный бизнес — это яблоневый сад, надо ждать, когда яблочки созреют. Хотя я думаю, что сейчас и к крупному бизнесу будут вопросы», — сказал он.

Впрочем, пока ситуация, отметил председатель предпринимательского союза, не носит тотально разрушительный характер.

«Полторы недели назад мы проводили исследование: планируют ли предприниматели расширяться либо сокращать работников. Почти 70% членов Минского столичного союза хотят удержать численность своих сотрудников на том же уровне, а 6% планируют даже ее увеличить», — заметил он.

Эмоциональный тон Лукашенко рассматривается бизнесом как угроза и риск

По мнению председателя Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского (БСПН) Жанны Тарасевич, ее выступление на Всебелорусском народном сходе и та реакция Лукашенко, которая последовала, были «не очень взаимосвязаны».

По словам Тарасевич, она озвучила с трибуны то, что уже неоднократно предлагалось союзом. Например, о гарантиях свободы предпринимательской инициативы, конкуренции, о соразмерности налогов, о том, чтобы у честного налогоплательщика остались возможность и желание инвестировать в развитие бизнеса в стране и чтобы нормы налогового законодательства и применение ответственности были одинаково понятны и для бизнеса, и для контролеров, и судов, и многое другое.

«Нам предложили говорить открыто, честно, с различных точек зрения, что мы и сделали — назвали проблемы и пути их решения. Президент же ответил, что власти столкнулись с тем, что бизнес нечестный, платит деньги в конвертах, не всегда делится заработанным и т.д. То есть, вроде о бизнесе говорили, но совершенно о разных его сторонах», — считает Тарасевич.

По ее мнению, бизнес-сообществом этот эмоциональный тон рассматривается как определенная угроза и риск.

«Сегодня некоторые предприниматели работают с рентабельностью 1-3%, максимум 5% при той же пятипроцентной инфляции. Ресурсов собственных нет, значит, надо привлекать со стороны, но если нам говорят, что предпринимателей будут выжигать каленым железом, что мы ведем неправильный бизнес, как работать дальше? — задается вопросом лидер предпринимательского союза. — Теперь каждый задумается: подходит ли он нужным критериям или нет, оказывает он достаточно безвозмездной помощи или нет, лояльный он или нет».

По ее словам, в ближайшее время в союзе будет обсуждаться сложившаяся ситуация, возможно, будут выработаны резолюция или протокол поручений.

«Мы находимся в состоянии выжидания, посмотрим, что будет дальше: либо страна пойдет по пути закручивания гаек и введения каких-то административных и карательных процедур, либо по пути либерализации — и бизнес услышат. Время покажет», — резюмировала Жанна Тарасевич.

Есть риск вернуться в лихие 90-е

Председатель республиканского общественного объединения «Перспектива» Анатолий Шумченко поначалу не придал значения эмоциям Лукашенко на Всебелорусском национальном собрании.

«Я был уверен, что власть сегодня будет всячески избегать повышения градуса возмущения в предпринимательской среде. Людей, а это почти 270 тысяч, которые платят реальные налоги, закатывать в асфальт не выгодно государству. Но я ошибся. Письмо КГК Минфину датировано 1 февраля, значит, Лукашенко уже знал, что готовятся экономические репрессии по отношению к ИП. И это уже нельзя расценивать как эмоции», — отметил он.

Инициаторы увеличения налогов для ИП математически подсчитали, что поступления увеличатся приблизительно в три раза. Но если посмотреть на удельный вес от регионов, заметил лидер предпринимательского движения, то «выгода абсолютно сомнительна, ибо Минск и так не обделен налогами, а вот в регионах институт ИП уничтожат окончательно».

По его мнению, получится совершенно противоположный результат — уход в тень, еще большая стагнация в регионах и существенные потери материальных и человеческих ресурсов. Такая будет плата за эксперименты, если Минфин примет предложения КГК. «Мы вернемся назад, в лихие 90-е», — уверен Шумченко.

За прошлый год ИП уплатили в бюджет 628 млн рублей, это на 29 млн рублей больше, чем в 2019-м. И это, по мнению лидера предпринимательского движения, был последний год, когда наблюдался рост. Если примут меры, о которых говорится в письме КГК, ИП будут массово закрываться и уходить в тень, особенно трудно станет в регионах, уверен Анатолий Шумченко.

«Настроение у людей мрачное, и поводов для оптимизма нет. Мы остро ощущаем то, что население неплатежеспособно, поэтому торговли у ИП нет. Количество ипэшников в торговле будет однозначно сокращаться», — сказал он.

По словам Шумченко, «Перспектива» намерена обратиться в Совет министров, министерства экономики и финансов за разъяснениями.