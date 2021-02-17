На видео показали посадку военного самолета, которая вызывает боль

Источник материала: Onliner

Бывший пилот-инструктор Росс Франкемон, летавший на высотном самолете-разведчике Lockheed U-2 (Dragon Lady) с 2005 по 2019 года до ухода со службы, опубликовал подборку неудачных посадок этого летательного средства. Под видео он поясняет, что пилотировать U-2 — весьма сложная задача и подготовка пилота требует огромных ресурсов.

Предполетная подготовка стажеров занимает многие часы: прежде чем им позволят занять место в кокпите, необходимо просмотреть уйму видеоматериалов, выслушать наставления инструктора, вызубрить теорию.

Франкемон отмечает, что каким бы ни был налет часов, управлять Dragon Lady все равно чрезвычайно сложно.