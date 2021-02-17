ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На видео показали посадку военного самолета, которая вызывает боль

17.02.2021 18:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Бывший пилот-инструктор Росс Франкемон, летавший на высотном самолете-разведчике Lockheed U-2 (Dragon Lady) с 2005 по 2019 года до ухода со службы, опубликовал подборку неудачных посадок этого летательного средства. Под видео он поясняет, что пилотировать U-2 — весьма сложная задача и подготовка пилота требует огромных ресурсов.

Предполетная подготовка стажеров занимает многие часы: прежде чем им позволят занять место в кокпите, необходимо просмотреть уйму видеоматериалов, выслушать наставления инструктора, вызубрить теорию.

Франкемон отмечает, что каким бы ни был налет часов, управлять Dragon Lady все равно чрезвычайно сложно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший пилот-инструктор Росс Франкемон, летавший на высотном самолете-разведчике Lockheed U-2 (Dragon Lady) с 2005 по 2019 года до ухода со службы, опубликовал подборку неудачных...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Такой наглости еще не встречал»: на видео попал день непослушания в Могилеве (видео)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by