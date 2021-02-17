«Такой наглости еще не встречал»: на видео попал день непослушания в Могилеве (видео)

Источник материала: Onliner

Представьте, что вы — единственный, кто соблюдает ПДД, а остальные объявили день непослушания — делают что хотят. Представили свои большие и добрые глаза, которые с непониманием смотрят на мир хаоса вокруг? Вот что-то подобное в миниатюре почувствовал вчера наш читатель с ником McG.

— Такой наглости еще не встречал. Даже засомневался в своем цветовосприятии: пришлось смотреть запись с регистратора. Сначала пешеходы на красный, а затем и автомобили, — рассказал автор видео.

McG сообщил корреспонденту Onliner, что дело было 16 февраля на улице Челюскинцев в Могилеве.

— Я подумал, что дело в светофоре. Когда остановился, осмотрел все светофоры, которые видел — все работали. И судя по тому, что большинство машин со встречной полосы поехали на зеленый, можно предположить, что с той стороны тоже светофор работал. Думаю, что встречные водители также были шокированы напористостью пешеходов и поэтому остановились. Возможно, пешеходы хотели успеть на «последний» троллейбус, — отметил собеседник.

Что же до водителей, которые затем, судя по всему, поехали на красный: не исключено, что им тоже захотелось принять участие в дне непослушания.

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