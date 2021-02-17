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«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков
Источник материала: Onliner
Напомним, вчера в стране прошла
— Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, — говорится в официальном сообщении телеграм-канала МВД.
Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.
Среди изъятого — предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу).
А также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.
Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет Беларуси.
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«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков
Напомним, вчера в стране прошла волна обысков в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», «Профсоюза работников РЭАП», а также у...
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