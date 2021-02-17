ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков

17.02.2021 18:01 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Напомним, вчера в стране прошла волна обысков в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», «Профсоюза работников РЭАП», а также у журналистов «медиаресурсов протестного толка». По данным МВД, их проводили сотрудники ГУБОПиК.

Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, — говорится в официальном сообщении телеграм-канала МВД.

Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.

«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков

Среди изъятого — предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу).

«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков

А также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет Беларуси.

Читайте также:

Массовые обыски в БАЖ, у правозащитников «Вясны» и в независимых профсоюзах. Что говорит СК?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Напомним, вчера в стране прошла волна обысков в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», «Профсоюза работников РЭАП», а также у...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Москве выпало так много снега, что его начали продавать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by