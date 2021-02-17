«Предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет». МВД прокомментировало 90 вчерашних обысков

Источник материала: Onliner

Напомним, вчера в стране прошла волна обысков в офисах БАЖ, лишенного регистрации правозащитного центра «Вясна», «Профсоюза работников РЭАП», а также у журналистов «медиаресурсов протестного толка». По данным МВД, их проводили сотрудники ГУБОПиК.

— Мероприятия проводились во всех областных центрах республики в соответствии с поручением СК Беларуси по уголовному делу об организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, — говорится в официальном сообщении телеграм-канала МВД.

Кроме того, обнаружены документы с реквизитами для денежных переводов, незарегистрированная символика (растяжки, баннеры, флаги), документация о вступлении в стачкомы, анкеты об оказании помощи псевдорепрессированным, литература, пропагандирующая ЛГБТ-ценности, а также сертификаты по обучению в зарубежных вузах.





Среди изъятого — предположительно, наркотические вещества и предмет, похожий на пистолет (направлены на экспертизу).





А также офисная техника, ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, накопители информации, фото- и видеотехника, банковские карты, в том числе зарубежных банков.

Поводом к проведению масштабных обысков стали результаты оперативно-разыскных мероприятий в отношении лиц и организаций, осуществляющих финансовую и информационную поддержку протестов в Беларуси. По информации ГУБОПиК, они не просто оказывали помощь, а, выступая иностранными агентами, организовывали и финансировали протесты под прикрытием правозащитной деятельности. Изъятые предметы, вещи и ценности направлены в Следственный комитет Беларуси.

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