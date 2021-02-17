Чем полезен минтай

Источник материала: Tut.by

Рыба — очень важная составляющая нашего рациона. В ней содержатся кальций, фосфор, полезные жирные кислоты, особенно в морской рыбе. Диетологи рекомендуют есть рыбу не менее одного раза в неделю, а лучше увеличивать потребление до двух раз, пишет « АиФ ».



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

К сожалению, часто потребителя отпугивают высокие цены на рыбную продукцию и неумение ее готовить: рыбу пересушивают, пережаривают, в результате чего она становится очень сухой и безвкусной.

Есть виды рыбы, которые не слишком дороги в магазинах. Это не лосось и осетрина, а, например, некоторые виды тресковых. Предлагаем обратить внимание на скромный минтай. Его обычно считают второсортной рыбой из-за суховатого мяса. Но при этом минтай очень полезен и не уступит своей дорогой родственнице — треске. Минтай — отличный источник омега-3 жирных кислот. При этом маленькая рыбка относится к маложирным и низкокалорийным: всего 72 Ккал на 100 граммов.

Минтай также является источником омега-3 жирных кислот. При этом по содержанию жира относится к маложирным рыбам, а с позиции диетологов — к диетическим видам рыб.

В минтае довольно много йода и хрома. Йод важен для щитовидной железы, а хром участвует в регуляции липидного и углеводного обмена, из-за чего минтай очень полезен людям, страдающим от сахарного диабета.

В рыбе содержится довольно много витаминов группы B, есть витамин B12, который очень нужен тем, кто отказывается от мяса.

Есть в небольшой рыбке кобальт, причем сразу 150% суточной нормы в 100 граммах. Этот микроэлемент нужен для регуляции обменных процессов в организме, помогает усваиваться железу, важен для свертывания крови.

Как выбрать

Если речь идет о тушках, то они обычно продаются без головы. Также можно увидеть в магазинах брикеты филе минтая.

Тушки стоит выбирать без повреждений шкуры, без темных пятен. Кожа должна быть ровная, светлая, привлекательная. А срез головы — белый, без серых пятен, которые свидетельствуют о неправильном хранении рыбы и ее внеплановой разморозке.

Конечно, не должно быть на рыбе ледовой глазури, большого количества снега.

Не должно быть глазури и на филе.

В случае с филе мы не можем ориентироваться на внешний вид рыбки, смотреть на ее кожу, но тогда нужно обратить внимание на цвет мяса — оно должно быть белым, без желтых, розовых и очень темных вкраплений. Сероватые пятна могут быть, если это порционное филе.

Перед приготовлением минтай потребуется разморозить. Делать это нужно медленно, переложив продукт в холодильную камеру не менее чем за сутки до начала готовки.

Как готовить

Лучше всего запекать, тушить или жарить в кляре. Причем жарить нужно очень быстро, чтобы рыбка не успела отдать сковороде всю сочность, которая в ней есть. Также лучше обмакивать рыбу в кляр, смесь яиц и муки, чтобы удержать в ней сочность.

Жарить можно как целиковую рыбу, так и филе.

А вот тушить лучше всего целую рыбу, так она будет более нежная и сочная. Соусы придадут вкус и нежность, сделают блюдо более выигрышным.

К минтаю можно добавить морковь, лук, редьку, сделать его в томатном или сливочном соусе.