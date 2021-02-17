GitHub Pages был недоступен из Беларуси. Разработчики предположили, что могло послужить причиной

Источник материала: Tut.by

В Беларуси несколько дней были недоступны сайты на GitHub Pages — в том числе с документацией к open source продуктам, которую программисты используют в своей работе. Но уже в среду утром все снова было в порядке. dev.by поговорил с несколькими разработчиками о том, что это могло быть.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: freestocks/Unsplash

У Артура Басака на GitHub Pages было несколько небольших статических сайтов (к примеру, этот ) и пару приложений для экспериментов — вот таких .

— Исторически я их размещаю на GitHub Pages, потому что это удобно, бесплатно, быстро, хорошая CDN fastly. В субботу, 13 февраля, я заметил, что один из моих сайтов не открывается. Глянул по аналитике — есть активность. Попробовал прогнать их через WebPageTest с локацией в США и понял, что не работают они именно в Беларуси.

В понедельник Артур не смог по работе открыть несколько сайтов-документаций. «GitHub Pages — один из самых популярных хостингов: многие инженеры выкладывают туда документацию к библиотекам, а также примеры работ, тех же библиотек, вроде этой или этой . И получается, что все это несколько дней не было доступно у нас в стране», — говорит разработчик.

О проблемах с доступом к сайтам на GitHub Pages из Беларуси в понедельник сообщали и другие разработчики. Павел Селицкас узнал о том, что документация для его проекта не открывается, на утреннем митинге с клиентом. «Это напрягало», — заметил он. Еще один из собеседников dev.by, Александр, не смог в понедельник открыть pytorch.org.

Артур Басак решил вопрос кардинально — не теряя времени, перенес свои сайты на Netlify : «Сервис хороший и тоже бесплатный». Больше проблема доступа его не волновала. Тем более что к утру среды сайты на GitHub Pages уже открывались (по информации от Павла — с вечера вторника).

Разработчики отмечают, что похожая ситуация была и в прошлом году сразу после выборов. Артур говорит, его сайты «были в дауне» вплоть до двадцатых чисел августа. Тогда многие предполагали, что GitHub Pages угодил в так называемый список ограниченного доступа. Однако dev.by проверил — в августе Мининформ не банил GitHub Pages. В службе поддержки «Белтелекома» тоже сообщали, что «блокировки нет». А в сентябре и позже проблем с доступом к GitHub Pages у пользователей из Беларуси больше не было.



Скриншот с сайта ping-admin.ru

Сейчас, когда GitHub Pages доступен, сравнить трейсруты (Traceroute — служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. — Прим. TUT.BY), чтобы понять, откуда растут «корни», невозможно. Остается довольствоваться версиями. Павел высказывает наиболее часто выдвигаемую — что IP-линк блокируют в России. «Но сегодня, во всяком случае у меня, трафик идет напрямую во Франкфурт. Так что-либо на ту подсеть/маску поменяли маршрут, либо версия все же ошибочна», — говорит он.

Александр предположил, что забанить могли на стороне GitHub: «Сейчас модно ставить AI-защиту от атак. Такая защита автоматически срабатывает при подозрительной активности, а потом уже по жалобам ее обычно вручную разблокируют», — поясняет разработчик.

Еще один собеседник dev.by говорит, что в выходные обратился к провайдеру и тот подтвердил, что «ресурс заблокирован за пределами Беларуси». Причину назвать не смог.