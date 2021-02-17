|
GitHub Pages был недоступен из Беларуси. Разработчики предположили, что могло послужить причиной
Источник материала: Tut.by
В Беларуси несколько дней были недоступны сайты на
У Артура Басака на GitHub Pages было несколько небольших статических сайтов (к примеру,
— Исторически я их размещаю на GitHub Pages, потому что это удобно, бесплатно, быстро, хорошая CDN fastly. В субботу, 13 февраля, я заметил, что один из моих сайтов не открывается. Глянул по аналитике — есть активность. Попробовал прогнать их через WebPageTest с локацией в США и понял, что не работают они именно в Беларуси.
В понедельник Артур не смог по работе открыть несколько сайтов-документаций. «GitHub Pages — один из самых популярных хостингов: многие инженеры выкладывают туда документацию к библиотекам, а также примеры работ, тех же библиотек, вроде
О проблемах с доступом к сайтам на GitHub Pages из Беларуси в понедельник сообщали и другие разработчики. Павел Селицкас узнал о том, что документация для его проекта не открывается, на утреннем митинге с клиентом. «Это напрягало», — заметил он. Еще один из собеседников dev.by, Александр, не смог в понедельник открыть pytorch.org.
Артур Басак решил вопрос кардинально — не теряя времени, перенес свои сайты на
Разработчики отмечают, что похожая ситуация
Сейчас, когда GitHub Pages доступен, сравнить трейсруты (Traceroute — служебная компьютерная программа, предназначенная для определения маршрутов следования данных в сетях TCP/IP. — Прим. TUT.BY), чтобы понять, откуда растут «корни», невозможно. Остается довольствоваться версиями. Павел высказывает наиболее часто выдвигаемую — что IP-линк блокируют в России. «Но сегодня, во всяком случае у меня, трафик идет напрямую во Франкфурт. Так что-либо на ту подсеть/маску поменяли маршрут, либо версия все же ошибочна», — говорит он.
Александр предположил, что забанить могли на стороне GitHub: «Сейчас модно ставить AI-защиту от атак. Такая защита автоматически срабатывает при подозрительной активности, а потом уже по жалобам ее обычно вручную разблокируют», — поясняет разработчик.
Еще один собеседник dev.by говорит, что в выходные обратился к провайдеру и тот подтвердил, что «ресурс заблокирован за пределами Беларуси». Причину назвать не смог.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси несколько дней были недоступны сайты на GitHub Pages - в том числе с документацией к open source продуктам, которую программисты используют в своей работе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)