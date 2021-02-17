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Кто такой Игорь Любовицкий, рассматривающий дело Бабарико и "Белгазпромбанка"

17.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд по делу Виктора Бабарико и "Белгазпромбанка" ведет судья Игорь Любовицкий.



Поддержать Виктора Бабарико пришли десятки людей, но на суд их не пустили​

 Еврорадио поинтересовалось, в каких еще процессах участвовал этот судья.

Несколько интересных фактов:
В Верховный суд его назначили в октябре 2020-го, дело Бабарико — первый громкий процесс для Любовицкого в ВС.

Любовицкий был среди тех, кто рассматривал резонансное "дело медиков". Тогда за решетку по обвинению во взятке попали известные медики и некоторые чиновники. 

Также он рассматривал другое идеологически важное для властей дело — против публицистов "Регнума". 

Любовицкий вел и дело о гибели солдата Александра Коржича — этот процесс был очень громким. Трех военнослужащих обвинили в превышении полномочий, взятках и хищении, однако суд поддержал шаткую версию о якобы самоубийстве парня.

Наконец, именно Любовицкий оставил в силе приговор об аресте журналиста "Белсата" Александра Борозенко в 2017-м.
 
 
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Суд по делу Виктора Бабарико и "Белгазпромбанка" ведет судья Игорь Любовицкий.
 
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