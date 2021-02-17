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Светлана Тихановская и Павел Латушко сегодня вечером встречаются с беларусами

17.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Попасть на встречу сможет каждый желающий.

В Минск лидеры белорусской оппозиции приехать пока не готовы. Общаться с земляками они будут в режиме онлайн на платформе Clubhouse.
 
Комнату для встречи открыта вот по этой ссылке. 

В анонсе сообщается, что участники встречи планируют обсудить «будущее Беларуси».
 
— К нам присоединятся лидер свободной Беларуси Светлана Тихановская и лидер НАУ Павел Латушко. Обсудим будущее Беларуси после Лукашенко, — написано там.
 
Теги: Минск
 
 
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