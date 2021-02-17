|
Суд в Минске отказался выделить Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами
Источник материала: Партизан
Суд в Минске отказался выделить экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами.
"Я прошу обеспечить мне один день для общения с адвокатами в рамках изучения судебного процесса", - сказал Бабарико. Он добавил, что в выходные и вечернее время в СИЗО не позволяют встречаться с адвокатами.
Кроме того, Бабарико попросил суд разрешить ему жестикулировать. "В рамках заседания судебного либо в перерывах я использую жестикуляцию для выражения собственных мыслей, я эмоциональный человек. Люди, обеспечивающие охрану, запрещают мне использовать жесты… Прошу … разрешить мне жестикулировать либо в ходе судебного заседания, либо в перерывах" - сказал он.
Суд удовлетворил это ходатайство частично. "В части предоставления одного дня в неделю для общения с защитниками оставить без удовлетворения", -
Что касается второй части ходатайства, то суд разрешил Бабарико жестикулировать, когда он даёт показания,
Кроме того, защита Бабарико просила суд приобщить к материалам дела публикации в некоторых СМИ, в которых адвокаты усмотрели нарушение презумпции невиновности. Они также ходатайствовали о приобщении к материалам шести жалоб, которые направляли в этой связи в Генеральную прокуратуру, министерство информации, и ответов на них. В итоге суд принял решение приобщить к делу только жалобы и ответы, но не публикации в СМИ.
После рассмотрения ходатайств в суде начали зачитывать обвинение. В нем 340 страниц. Судебное заседание возобновится в четверг.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд в Минске отказался выделить экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)