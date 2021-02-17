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Суд в Минске отказался выделить Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами

17.02.2021 18:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд в Минске отказался выделить экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами.

"Я прошу обеспечить мне один день для общения с адвокатами в рамках изучения судебного процесса", - сказал Бабарико. Он добавил, что в выходные и вечернее время в СИЗО не позволяют встречаться с адвокатами.

Кроме того, Бабарико попросил суд разрешить ему жестикулировать. "В рамках заседания судебного либо в перерывах я использую жестикуляцию для выражения собственных мыслей, я эмоциональный человек. Люди, обеспечивающие охрану, запрещают мне использовать жесты… Прошу … разрешить мне жестикулировать либо в ходе судебного заседания, либо в перерывах" - сказал он.

Суд удовлетворил это ходатайство частично. "В части предоставления одного дня в неделю для общения с защитниками оставить без удовлетворения", - цитирует lenta.ru  судью Игоря Любовицкого.

Что касается второй части ходатайства, то суд разрешил Бабарико жестикулировать, когда он даёт показания, пишет interfax.by

Кроме того, защита Бабарико просила суд приобщить к материалам дела публикации в некоторых СМИ, в которых адвокаты усмотрели нарушение презумпции невиновности. Они также ходатайствовали о приобщении к материалам шести жалоб, которые направляли в этой связи в Генеральную прокуратуру, министерство информации, и ответов на них. В итоге суд принял решение приобщить к делу только жалобы и ответы, но не публикации в СМИ.

После рассмотрения ходатайств в суде начали зачитывать обвинение. В нем 340 страниц. Судебное заседание возобновится в четверг.
 
Теги: Минск
 
 
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Суд в Минске отказался выделить экс-главе "Белгазпромбанка" Виктору Бабарико один день в неделю для общения с адвокатами.
 
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