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Российские Су-27 перехватили группу военных самолетов Франции

17.02.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 фев – Sputnik. Российские истребители Су-27 перехватили над Черным морем группу военных самолетом Франции, летевших в сторону РФ, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной РФ.

Инцидент произошел 17 февраля: российские РЛС обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушные цели – они приближались к госгранице РФ.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты два истребителя Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа", - говорится в сообщении.

"Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как группу самолетов ВВС Франции в составе самолета-заправщика КС-135 и двух самолетов тактической авиации "Мираж-2000" и сопроводили их над акваторией Черного моря", - проинформировали в Национальном центре управления обороной.

В центре добавили, что после разворота иностранных военных самолетов от границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования. "Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - уточнили в центре.

В НЦУО отметили, что полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

 
Теги: Минск
 
 
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После разворота иностранных самолетов от границы, российские истребители вернулись на аэродром базирования.
 
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