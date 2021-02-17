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"Много спекуляций": Кривошеев прокомментировал обыски у журналистов
17.02.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
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"Мы подключили нашего уполномоченного по защите журналистов Александра Шпаковского и Комитет по защите журналистов, созданный в начале прошлого года по рекомендации спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова, для того чтобы прояснить ситуацию", ― сообщил Кривошеев.
В БСЖ оперативно поступила информация, что процессуальные действия выполняются в строгом соответствии с законом, не фиксируется никакой грубости. "Напротив, сотрудники ГУБОПиК ведут себя вполне корректно, статья, правда, на основании которой действуют силовики, достаточно жесткая, она связана с организацией и финансированием, подстрекательством к беспорядкам, которые прошли в середине прошлого года в Беларуси", рассказал Кривошеев.
В БСЖ, по словам его председателя, "очень внимательно отнеслись ко всей поступающей информации и оперативно информировали Международную федерацию журналистов".
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"Просто чудовищным для нас заявлением выглядит заявление председателя Европейской федерации журналистов, который вместо того чтобы глубоко разбираться в ситуации, выступил практически с политическим манифестом, который, на наш взгляд, не имеет ничего общего ни с защитой прав журналистов, ни со свободой слова. Просто личная, частная политизированная оценка, которая ударила по авторитету Европейской федерации журналистов", ― сказал Кривошеев.
Причем в адрес стран, которые действительно позволяли себе хамское несудебное разбирательство и репрессии в отношении журналистов (как это было со Sputnik Эстония и 16-ю закрытыми российскими телеканалами в странах Балтии) подобные политизированные заявления не звучали, отметил глава БСЖ.
"Практика двойных стандартов по-прежнему распространяется, вокруг всей этой истории есть множество спекуляций, но к любой информации мы относимся осторожно, проверяем ее по своим каналам и не спешим опираться на слухи во всей этой истории, которая бросает тень на все белорусское журналистское и правозащитное сообщество", ― сказал Кривошеев.
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