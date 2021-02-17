"Много спекуляций": Кривошеев прокомментировал обыски у журналистов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Жесткая статья": Кривошеев прокомментировал обыски у журналистов

Сведения о массовых обысках у журналистов и правозащитников, санкционированных Генпрокуратурой в рамках расследования уголовного дела по ст. 342 УК, появились накануне. Изначально появлялась недостоверная информация о том, что часть коллег арестована, отметил Кривошеев и подчеркнул, что БСЖ "принципиально выступает за свободную работу журналистских творческих и профсоюзных организаций, но в рамках действующего закона и если они не нарушают этический и журналистский стандарт".

"Мы подключили нашего уполномоченного по защите журналистов Александра Шпаковского и Комитет по защите журналистов, созданный в начале прошлого года по рекомендации спецпредставителя ОБСЕ по свободе слова, для того чтобы прояснить ситуацию", ― сообщил Кривошеев.

В БСЖ оперативно поступила информация, что процессуальные действия выполняются в строгом соответствии с законом, не фиксируется никакой грубости. "Напротив, сотрудники ГУБОПиК ведут себя вполне корректно, статья, правда, на основании которой действуют силовики, достаточно жесткая, она связана с организацией и финансированием, подстрекательством к беспорядкам, которые прошли в середине прошлого года в Беларуси", рассказал Кривошеев.

В БСЖ, по словам его председателя, "очень внимательно отнеслись ко всей поступающей информации и оперативно информировали Международную федерацию журналистов".

"Просто чудовищным для нас заявлением выглядит заявление председателя Европейской федерации журналистов, который вместо того чтобы глубоко разбираться в ситуации, выступил практически с политическим манифестом, который, на наш взгляд, не имеет ничего общего ни с защитой прав журналистов, ни со свободой слова. Просто личная, частная политизированная оценка, которая ударила по авторитету Европейской федерации журналистов", ― сказал Кривошеев.

Причем в адрес стран, которые действительно позволяли себе хамское несудебное разбирательство и репрессии в отношении журналистов (как это было со Sputnik Эстония и 16-ю закрытыми российскими телеканалами в странах Балтии) подобные политизированные заявления не звучали, отметил глава БСЖ.

"Практика двойных стандартов по-прежнему распространяется, вокруг всей этой истории есть множество спекуляций, но к любой информации мы относимся осторожно, проверяем ее по своим каналам и не спешим опираться на слухи во всей этой истории, которая бросает тень на все белорусское журналистское и правозащитное сообщество", ― сказал Кривошеев.

Читайте также: