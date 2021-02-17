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Цифра дня. Сколько суток ареста присудили участникам концерта РСП
17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Всех задержанных – музыкантов и слушателей – наказали по максимуму.
В жодинском ИВС осудили 59 человек,
Как сообщает телеграм-канал
Как отмечает «Вясна назірае» судами были наказаны целые семьи: трое членов семьи Григорович, Алексей и Дарья Алексеевы, Татьяна и Иван Котавы получили по 15 суток. А в семье Пехота две женщины получили по 30 базовых, а двое мужчин по 15 суток.
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Всех задержанных – музыкантов и слушателей – наказали по максимуму.
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