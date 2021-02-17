ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Цифра дня. Сколько суток ареста присудили участникам концерта РСП

17.02.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Всех задержанных – музыкантов и слушателей – наказали по максимуму. 

В жодинском ИВС осудили 59 человек, задержанных 13 февраля на концерте групп «Разбітае сэрца пацана», Ok-Band и певицы Lear на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе. Всего было задержано 68 человек.

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае, дела рассматривали судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге, 44 человека были арестованы на 15 суток, остальные были оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей). В сумме наказание задежанным на концерте выглядит так: 660 суток (год и восемь месяцев) и 13050 рублей.

Как отмечает «Вясна назірае» судами были наказаны целые семьи: трое членов семьи Григорович, Алексей и Дарья Алексеевы, Татьяна и Иван Котавы получили по 15 суток. А в семье Пехота две женщины получили по 30 базовых, а двое мужчин по 15 суток.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всех задержанных – музыкантов и слушателей – наказали по максимуму.  
 
Новости дня
Новости разные
 
Российские Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Франции над Черным морем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
17.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by