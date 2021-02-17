Цифра дня. Сколько суток ареста присудили участникам концерта РСП

Источник материала: Салiдарнасць

Всех задержанных – музыкантов и слушателей – наказали по максимуму.

В жодинском ИВС осудили 59 человек, задержанных 13 февраля на концерте групп «Разбітае сэрца пацана», Ok-Band и певицы Lear на базе отдыха «Огонек» в Смолевичском районе. Всего было задержано 68 человек.

Как сообщает телеграм-канал Вясна назірае , дела рассматривали судьи Солигорска, Логойска, Борисова и Жодино. В итоге, 44 человека были арестованы на 15 суток, остальные были оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей). В сумме наказание задежанным на концерте выглядит так: 660 суток (год и восемь месяцев) и 13050 рублей.

Как отмечает «Вясна назірае» судами были наказаны целые семьи: трое членов семьи Григорович, Алексей и Дарья Алексеевы, Татьяна и Иван Котавы получили по 15 суток. А в семье Пехота две женщины получили по 30 базовых, а двое мужчин по 15 суток.