В Гомеле прокурор попросил суд наказать 16-летнего Никиту Золотарева по делу о массовых беспорядках лишением свободы на шесть лет

В суде Железнодорожного района Гомеля прошли судебные прения по уголовному делу о массовых беспорядках. Обвиняемые — 28-летний Леонид Ковалев, 25-летний Дмитрий Корнеев и 16-летний Никита Золотарев.





Отец последнего рассказал СМИ и написал заявление в следственные органы о применении насилия в отношении сына, который болеет эпилепсией, но в возбуждении уголовного дела было отказано.

По версии обвинения, Ковалев изготовил «коктейли Молотова» и предложил Корнееву и Золотареву использовать их на акции протеста 10 августа. Молодые люди были остановлены военнослужащими внутренних войск вечером того дня и убежали, бросив одну из бутылок в их сторону.

В обвинении говорится, что Ковалев и его знакомые планировали массовые беспорядки (статья 293 УК), которые заключались в «насилии, погромах, поджогах, уничтожении имущества, вооруженном сопротивлении властям, провокациях, направленных на разжигание агрессии толпы».

Все трое вину не признали.

Прокурор Евгений Фартушняк заявил в суде, что вина всех троих доказана полностью, и просил по совокупности преступлений наказать Леонида Ковалева лишением свободы на 7 лет, Никиту Золотарева — на 6 лет, Дмитрия Корнеева — на 8 лет.

Адвокат Золотарева Сергей Краснов заявил в суде, что уголовное дело строится лишь на предположениях, а не фактах.

«Сегодня прокурор в выступлении именно предполагал в отношении моего подзащитного. Ни одного прямого доказательства не приведено, только лишь "может так, а может так". Он — подросток, попал в милицию, оттуда поехал в реанимацию! Что произошло в Железнодорожном РОВД, можно только предполагать… Золотарев утверждал, что его избивали в милиции. Мы писали жалобу, но, естественно, не нашли состава преступления. Два сотрудника милиции, предупрежденные об ответственности за дачу ложных показаний, четко опознают Золотарева как того, кто бросал в них бутылку. На следствии и суде оказалось, что бросал бутылку Корнеев. Милиционеры говорят: "Ну обознались, ничего страшного"… Есть предположение, что была вторая бутылка с "коктейлем Молотова" и ее нес Золотарев. Но это только предположение. Но бутылка — не оружие. Для оружия нужна экспертиза. А на основании предположения для моего подзащитного просят столь суровое наказание!» — сказал адвокат.

Он попросил оправдать Золотарева, так как приговор не может строиться на предположениях.

В свою очередь адвокат Ковалева Анна Павлюк считает, что не были добыты доказательства того, что именно он изготовил и привез в центр города «коктейли Молотова». Она заметила, что в действиях ее подзащитного нет состава преступления по статье 293 УК (массовые беспорядки), и что никто не пострадал от его действий. Она считает, что Ковалев подлежит оправданию, так как приговор не может строиться на предположениях.

Адвокат третьего фигуранта — Корнеева — считает, что в его действиях нет состава преступления, такого, как массовые беспорядки, сопряженные с поджогами, погромами, вооруженным сопротивлением.

«На видео с проспекта Ленина мы не видели большой толпы людей, никто не выходил на проезжую часть, люди останавливаются на красный свет… Какое было вооруженное сопротивление представителям власти? Что Корнеев с обвиняемыми увидели? Бегут сотрудники, или не сотрудники, какие-то люди в черном, и они убегают. Тем более сотрудники никаких требований не высказывали, выскочили из машины, никто не представился», — обратила внимание адвокат.

Дмитрий Корнеев в последнем слове заявил, что хотя ранее и судим, но не совершал тяжких преступлений. «Было дело — воровал, не отрицаю. Признаюсь, я находился 10 августа в толпе. Может, по своей юридической неграмотности виновен. Я, когда меня задержали, даже не знал, что нужно подавать заявку на митинг. У меня нет неприязни к милиции. Преступление я не признаю. Как меня здесь выставляют радикальным оппозиционером… Александр Григорьевич [Лукашенко] сказал, что "за милицию отрубать руки на месте". Ну, сделайте так...», — заявил обвиняемый.

Золотарев в последнем слове заявил, что не видит своей вины и не совершал преступления.

Третий фигурант выступит с последним словом 19 февраля.

Ожидается, что суд вынесет приговор по данному делу 22 февраля.