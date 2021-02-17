Источник материала: Хартия'97

Вывоз золота из России оказался национальным проектом 1 17.02.2021, 17:47

Фото: AP

В 2020 году Москва экспортировала золота втрое больше, чем годом ранее.

Российский экспортный центр (РЭЦ) в среду отчитался о «прорыве» в достижении одной из ключевых национальных целей, определенных «майскими указами» президента, - развитии экспорта чего-либо, кроме нефти, газа и простейшего минерального сырья.

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) из РФ в 2020 году достиг абсолютного рекорда - 161,3 млрд долларов, сообщили РИА «Новости» в РЭЦ. По сравнению с 2019-м ННЭ вырос на 6,2 млрд долларов, или 3,9%.

Конкретные товары, обеспечившие рекорд, в РЭЦ не назвали, но уточнили, что максимальная доля - 20,8% - пришлась на «металлопродукцию».

Речь идет об усиленном вывозе золота, которое российские власти относят к несырьевым товарам и включают в статистику ННЭ, отчитываясь о выполнении нацпроекта.

В 2020 году Россия экспортировала золота на общую сумму 18,5 млрд долларов - втрое больше, чем годом ранее. С апреля ЦБ РФ прекратил покупать драгметалл в резервы, а правительство начало выдавать генеральные лицензии на экспорт, открывая дорогу к вывозу почти всего золота, что добывается в стране.

Валютная выручка за золотой экспорт была призвана компенсировать провал нефтедолларовых поступлений, когда рынок углеводородов оказался в состоянии пандемического шока.

Без учета дополнительных доходов от золота (порядка 12 млрд долларов) несырьевой экспорт упал бы примерно на 6 млрд долларов, или 3,8%.

Чиновники осознают, что присутствие золота в данных о несырьевом экспорте выглядит странно. Но его исключение сильно испортит статистику по ННЭ, который правительству поручено увеличить почти вдвое к 2024 году.

Драгметалл может быть исключен из методики подсчета ННЭ, такие возможности рассматриваются в правительстве РФ, рассказывала в конце января глава РЭЦ Вероника Никишина.

В зависимости от решения - будет и прогноз по несырьевому экспорту, признала она: «Если мы смотрим с учетом прогноза роста золота - это один прогноз, а если мы золото убираем - это какой-то другой прогноз».

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