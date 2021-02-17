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В выходные до +5. Но сначала сильный мороз

17.02.2021 18:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Наблюдатель на мачте Белгидромета яростно семафорит: утверждает, что увидел оттепель до 5 градусов. Возможно, резко припечет как раз к выходным. Но сначала придется пережить мороз до 28 градусов. Приготовьтесь к контрастам.

Завтра днем еще от 8 до 13 холода, а в ночь на пятницу вообще до 28 мороза. А потом начинается резкий подъем — температуры и настроения.

Тепло движется с юго-запада. В субботу на Брестчине уже до 5 тепла. И для полноты ощущений — дождь. Далее это состояние распространится на всю страну — разброс от минус 2 до плюс 5 градусов, где-то снег, где-то дождь, где-то гололедица. Тепло будет как минимум до середины следующей недели. Дальше наблюдатель пока не разглядел. Весна это или какая-то ловушка — пока непонятно.

 
 
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Наблюдатель на мачте Белгидромета яростно семафорит: утверждает, что увидел оттепель до 5 градусов. Возможно, резко припечет как раз к выходным. Но сначала...
 
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