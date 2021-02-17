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В Беларуси доступна для заказа самая мощная модель Audi - кроссовер RS Q8. Цена - от 120 тысяч евро

17.02.2021 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси стал доступен для заказа самый мощный кроссовер в гамме марки — RS Q8. Автомобиль построен на платформе Lamborghini Urus и имеет схожую технику. В Беларуси автомобиль будет доступен по цене от 119 880 евро.


Под капотом RS Q8 установлен двигатель V8 TFSI объемом 4 литра с двойным турбонаддувом и системой mild hybrid. Он развивает мощность 600 л. с. при максимальном крутящем моменте 800 Нм. В сочетании с постоянным полным приводом quattro и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач Audi RS Q8 разгоняется до «сотни» всего за 3,8 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке «250 км/ч». Но если установить опциональные углеродокерамические тормоза, входящие в состав пакета Dynamic, то ограничитель отодвинут на 305 км/ч.


Серийно Audi RS Q8 оборудуется постоянным полным приводом quattro, в качестве опции доступен спортивный дифференциал, позволяющий распределять мощность на каждое из колес.


Помимо привычных профилей настройки управляемости, система предлагает индивидуальные режимы RS1 и RS2, которые можно активировать напрямую с помощью кнопки RS-MODE на рулевом колесе. Audi drive select контролирует работу двигателя и коробки передач, усилителя рулевого управления, пневмоподвески, системы управления всеми колесами, изменение звука двигателя.

Стандартно новый Audi RS Q8 оснащается 22-дюймовыми с шинами 295/40 — самыми большими из серийно устанавливаемых на автомобили Audi. Кроме того, под заказ доступны 23-дюймовые диски.


Экстерьер Audi RS Q8 имеет ряд различий со стандартной вариацией кроссовера. В первую очередь это более массивная решетка радиатора, бампера измененного дизайна с элементами, выполненными из карбона, иные выхлопные патрубки. Также отличить новинку можно по «особым» шильдикам и зеркалам другого цвета.


В отделке интерьера используется натуральная кожа и карбон. Как и полагается серии RS, покупатель имеет широкие возможности индивидуализации.

 
 
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60-сильный кроссовер Audi RS Q8, elen продавать в Беларуси. Но только под заказ. Цены стартуют со 120 тысяч евро.
 
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