В Могилеве приостановлена работа сети магазинов

Источник материала: Tut.by

В Могилеве из-за нарушений техрегламентов Таможенного союза приостановлена работа сети магазинов «Планета Одежда Обувь». Об этом сообщает Госстандарт.



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В магазинах ООО «Мегапланета», оказывается, реализуемая продукция не соответствовала техническим регламентам Таможенного союза о безопасности. Отсутствовали документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям указанных регламентов, — а изделия без таких документов не допускаются к обращению на рынке. Кроме того, в маркировке продукции была неполная информация, которая не позволяет идентифицировать продукцию должным образом.

Работа магазинов приостановлена. Разрешить им открыться снова могут после устранения нарушений.