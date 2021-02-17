Как выглядят «двушки» в Минске до 55 тысяч долларов, где можно жить

Источник материала: Tut.by

Цены на квартиры в Минске хоть медленно, но продолжают снижаться. А это значит, что можно выбирать «двушки» с ремонтом и в неплохих районах по цене до 55 тысяч долларов. Вот пять вариантов.

На Калиновского

За 49,9 тысячи долларов продается квартира на пятом этаже панельной пятиэтажки 1963 года на улице Калиновского, 41.





Площадь — 44,5 квадратного метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкон есть.

















На полу — ламинат, на стенах — обои под покраску. Окна ПВХ. Балкон застеклен и обшит вагонкой. Квартира продается со встроенной мебелью: шкаф-купе, рабочий уголок, кухня. В 2019 году сделан капремонт дома.

Возле «Пушкинской»

За 51,5 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1964 года на улице Берута, 16, корпус 3.









Площадь — 46 квадратных метров. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкона нет.

















Полы — ламинат, на стенах — обои, потолки побелены, в окнах — стеклопакеты. В 2010 году был капитальный ремонт дома.

В районе Маяковского

За 53 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1969 года на улице Надеждинской, 7, корпус 2.









Площадь — 39 квадратных метров. Площадь кухни — 6 метров. Балкон есть.

















Дом после капитального ремонта, в нем заменены в числе прочего и сантехнические трубы. В кухне и комнате — стеклопакеты, в прихожей — встроенный шкаф, полы — ламинат, входная дверь — металлическая. Новым хозяевам остается новая плита, вытяжка и кухонный гарнитур.

На Пушкина

За 54,9 тысячи долларов продается квартира на втором этаже панельной пятиэтажки 1966 года на проспекте Пушкина, 56.









Площадь — 44,7 квадратного метра. Площадь кухни — 13,8 метра. Балкон есть.

















На полу — ламинат, в окнах — стеклопакеты, входная дверь — металлическая. В квартире также выполнена интересная перепланировка.

На Калиновского

За 54,95 тысячи долларов продается квартира на первом этаже панельной пятиэтажки 1966 года на улице Калиновского, 53, корпус 1.









Площадь — 42 квадратных метра. Площадь кухни — 5,8 метра. Балкона нет.

















В доме был капремонт с заменой стояка, электрики, утеплением фасада, заменой радиаторов, установкой стеклопакетов и новых счетчиков газа, электричества и воды. Квартира готова к проживанию, сказано в объявлении.