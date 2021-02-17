|
Фотофакт: Минские чиновники решили похвалиться количеством музеев, но в итоге опозорились
Источник материала: Партизан
Администрация Центрального района города Минска выложила интересную статистику. В стиле инфографики запечатлено количество музеев в Беларуси, только количество падает, а график растет. Следите за цифрами и стрелкой графика
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация Центрального района города Минска выложила интересную статистику. В стиле инфографики запечатлено количество музеев в Беларуси, только количество...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)